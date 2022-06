El comentarista de TV Azteca Christian Martinoli responde a Esteban Arce: “Debe estar frustrado”.

Todo esto a raíz de una serie de comentarios de Esteban Arce en entrevista con Toño de Valdés, donde dijo que el estilo de Christian Martinoli y Luis García era como lo que él y el Burro Van Rankin hacían años atrás.

Ante esto, en la presentación de una película donde Martinoli y García prestaron sus voces para un par de personajes, el narrador de Azteca Deportes respondió.

“¿Quién dijo eso? No lo conozco, no le voy a dar publicidad, tuvo su historia, sus formas… Antes nos saludaba bien, se ve que cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto, pero así pasa… Debe estar frustrado”, aseguró el narrador nacido en Argentina.

En tono sarcástico, Martinoli contestó rápido el cuestionamiento y pronto acabó la duda de quién le formuló la pregunta.

¿Qué dijo Esteban Arce?

En esa entrevista con Toño de Valdés, estas fueron las palabras de Esteban Arce, conductor de Televisa, al recordar lo que hacía junto a Van Rankin en los juegos de futbol a los que fueron invitados a narrar.

“Narramos con una bola de insolencias y mamarrachadas”, destacó el comunicador.

Y entonces habló de la dupla de TV Azteca.

“Lo que hoy hacen Luis García y Christian Martinoli es como de niños en Disneylandia comparado con lo que hacíamos porque nosotros”, agregó Esteban Arce en la plática con Antonio de Valdés, cronista de TUDN.

Y siguió: “sí decíamos puras mamadas, aprovechando que nadie nos veía. Hoy lo hacen muchos, pero nosotros lo hicimos primero en plan de pitorreo”.

Fue entonces que finalizó el tema, mencionando que lo de los comentaristas de TV Azteca es herencia de ellos: “Lo que hacen Luis García y Martinoli es herencia nuestra”.

