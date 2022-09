Mariana Echeverría se ha mostrado muy preocupada por el inusual trastorno que sufre su bebé, quien tendrá que someterse a una intervención quirúrgica.

Lucca es el primer hijo de Mariana Echeverría, quien tiene un año de edad. Recientemente reveló que le diagnosticaron criptorquidia.

En un en vivo, reveló que su bebé fue sometido a una ultrasonido y le diagnosticaron este padecimiento, por lo que ahora busca una pediatra que pueda tratar a su pequeño Lucca.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Mariana Echeverría reveló los detalles sobre el estado de salud de su bebé.

“Voy al ultrasonido y resulta que lo tienen que operar, entonces dije, voy a pedir una segunda opinión. Yo siendo mamá primeriza, entonces pedí una segunda opinión y pues efectivamente los dos me dijeron lo mismo, que tiene una criptorquidia” contó la conductora.

Mariana Echeverría (Instagram/ Marianaecheve)

criptorquidia, el padecimiento que tiene el bebé de Mariana Echeverría

La criptorquidia se presenta cuando un testículo no desciende, es decir, cuando no se encuentra en la posición adecuada en el escroto.

Esto se puede solucionar con una sencilla cirugía, pero aún así, Mariana Echeverría teme por la salud de su bebé.

Mariana Echeverría y su bebé Lucca (Instagram/MarianaEcheverr)

“Es más común de lo que creemos, pero una como primeriza no tiene ni la menor idea de lo que es (...) la criptorquidia es cuando están los testículos arriba antes de que los niños nazcan, y llegan un momento de la evolución que tienen que bajar a la bolsita del escroto, en este caso los testículos de Lucca no bajaron” Mariana Echeverría

Según la explicación de la conductora, su bebé se debe someter a una intervención donde le harían una incisión para poder acomodar sus testículos.

“Es una operación sencilla, pero no deja de preocuparme (...) Es algo que no me la creo, pero es algo que tiene pasar” contó Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría (@marianaecheve)

Hasta el momento la mamá de Lucca no ha tenido la confianza para que su bebé sea operado: “Sí le queremos dar prisa, porque entre más rápido hagan la operación, es mejor”.

Lucca podría ser intervenido el próximo lunes, pero ella explicó que ha sido complicado encontrar un cirujano pediatra, pues teme a la intervención.

Menciona que su etapa como madre ha hecho un cambio radical en su vida y le da mucha felicidad. Incluso reveló que está en busca de otro bebé y espera pronto dar la noticia de que está embarazada.

Mariana Echeverría agradeció el apoyo y mensajes de cariño de su público: “Yo tengo la necesidad de estar cerca de la gente que me ha dado tanto, bueno entonces ahí está otro asunto de mi vida, la operación del pequeño Lucca y ojalá todo salga bien.