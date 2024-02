Un conductor del programa Venga la Alegría sería el ex de Brenda Zambrano que la hizo abortar.

Hace unos días, Brenda Zambrano, de 30 años de edad, participó en el podacast ‘Un tal Fredo’, en donde contó uno de los episodios más tristes de su vida.

Brenda Zambrano recordó que cuando participó en el reality show ‘Mitad y mitad, juego de amor’, conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente y quedó embarazada.

Lo que parecía un cuento de hadas se volvió pesadilla cuando su amado, quien hoy conduce Venga la Alegría, le pidió que abortara y poco después terminó con ella.

Brenda Zambrano no quiso revelar la identidad del sujeto en cuestión, pero el reportero Gabo Cuevas, quien dice ser amigo de la influencer, soltó el chisme completo.

El hombre del que Brenda Zambrano se enamoró cuando tenía unos 18 años de edad, quedando embarazada, sería el conductor Enrique Mayagoitia, de 37 años de edad.

Así lo reveló el periodista Gabo Cuevas, amigo de Brenda Zambrano.

Quien dijo en el canal de YouTube de la periodista Flor Rubio que la propia influencer se lo contó, recordando su romance como “un amor bonito”.

Según el periodista, cuando Brenda Zambrano se enteró de que estaba embarazada, no sabía qué hacer porque estaba empezando en el medio.

Y fue entonces que lo consultó con Enrique Mayagoitia.

Tras una larga plática, la influencer habría terminado convencida por Enrique Mayagoitia, quien le dijo que no quería ser padre en ese momento.

“Ella me ha contado que ellos platicaron y que dijeron, más que nada por parte de él, ‘pues y no quiero ser papá'.”

La versión de Gabo Cuevas contrasta con la que contó Brenda Zambrano en el podcast ‘Un tal Fredo’.

Pues ahí se refirió como “este tipo” y lo acusó de haberla manipulado para convencerla de abortar.

“Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir”

Brenda Zambrano