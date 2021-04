El youtuber Escorpión Dorado agradece tener vida luego de que su chofer se quedara dormido mientras conducía en carretera.

Alex Montiel, conocido como Escorpión Dorado, se llevó un gran susto esta semana debido a que su vida corrió peligro durante un viaje por carretera.

Mediante su canal de YouTube “La Lata”, el youtuber agradeció poder contar la experiencia que vivió tras grabar en el jet privado de Roberto Palazuelos.

Escorpión Dorado recuerda que debía regresar a CDMX, contrario al ‘Diamante Negro’ que optó por quedarse dos días más.

Una persona fue designada como chofer a fin de trasladarlos sanos y salvos, por lo que dio por hecho que éste estaba más que descansado.

"Yo me fui atrás y de repente siento que el carro va avanzando, no sientes nada hasta que el coche se va parando”, recuerda.

El polémico youtuber explica que se detuvieron en una gasolinera porque notaron que algo había ocurrido.

Chofer del Escorpión Dorado se queda dormido

No iba solo estaba acompañado de un creador de contenido digital de nombre Salvador, quien le dijo que el chofer se estaba quedando dormido:

"Alex se fue para atrás y de repente veo que el chofer se venía durmiendo, venía pestañando y cuando agarra el volante con las dos manos, una se le cae y lo volteo a ver y el güey seguía dormido y el coche se empezó a desviar" Salvador, amigo de Escorpión Dorado

Debido a que el chofer no podía mantenerse despierto , lo llevaron a una tienda de autoservicio para que tomara algo y así despejarse.

"Le dije: ‘güey, te estás durmiendo', me ve y me dice ‘no' y le dije tengo el volante. Nos paramos en la gasolinería, él se bajó al Oxxo para despertarse y no me quedó otra más que hacerle la plática todo el camino” Salvador, amigo de Escorpión Dorado

Escorpión Dorado pide a fans tener cuidado si manejan por carretera

Aunque no es claro porque ninguno de los pasajeros tomó el volante, el youtuber Escorpión Dorado aprovecha para darles un consejo:

"Dormirte manejando es peligroso, cuídense mucho por favor", dijo un poco molesto ya que no perdona que casi sufrieran un accidente que puso ser fatal.

"Sí te malviaja porque se supone que para eso los contratas", finalizó.