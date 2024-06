Ernesto D’Alessio -de 47 años de edad- encara los rumores de homosexualidad tras el divorcio de Charito Ruiz.

Ernesto D’Alessio afrontó los rumores que aseveran que tuvo relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo.

El cantante aseguró que al contrario de lo que se piensa, no le incomodan los chismes y recordó cuando lo vincularon con un famoso periodista de espectáculos.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz -de 39 años de edad- anunciaron su divorcio tras 16 años juntos y cuatro hijos en común en junio del 2023.

Eran una de las parejas más estables del medio artístico y mucho se especuló sobre la razón por la cual decidieron finalizar su matrimonio.

A un año de su separación, Ernesto D’Alessio confronta las especulaciones sobre su vida sentimental con personas de su mismo sexo.

“Yo estoy consciente de eso y se jugar el juego, no me enoja, aunque hay algunos comentarios que uno bloquea... lo ofensivo, pero no me lastima...”

Ernesto D’Alessio