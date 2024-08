Andrea Legarreta lleva más de un año soltera, pero aún no está lista para andar de novia, aunque Erik Rubín -de 53 años de edad- ya se le adelantó.

Después de 23 años de matrimonio, Andrea Legarreta -de 53 años de edad- y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023.

A un año y 5 meses de su divorcio, Andrea Legarreta no se siente lista para buscar el amor y prefiere disfrutar de su familia.

Erik Rubín y Andrea Legarreta (Instagram/@erikrubinoficial)

Andrea Legarreta no quiere saber nada del amor tras su divorcio de Erik Rubín

El 2023 fue complicado para Andrea Legarreta, pues no sólo anunció su separación, también enfrentó la muerte de su mamá Isabel Martínez.

Andrea Legarreta fue cuestionada si ya estaría abierta a un nuevo amor y la conductor fue contundente al expresar que aún no es tiempo.

“Te digo algo, no estoy lista para intentarlo de nuevo. He tenido un racha de tiempos en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, mi trabajo, mis amigos” Andrea Legarreta

La conductora quiere pasar tiempo con su familia y amigos, por lo que no busca tener una nueva pareja.

Andrea Legarreta trata de disfrutar sus momentos de soltera junto a sus primas y amigas: “No estoy lista. No sé que me traiga la vida”.

A pesar de no estar lista para tener una nueva relación, Andrea Legarreta no está cerrada a tener un noviazgo, pero no es algo que le preocupe.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Legarreta revela que sí le dolería ver a Erik Rubín con otra

Erik Rubín y Andrea Legarreta sigue conviviendo como familia, por lo que viajan y pasan momentos especiales juntos.

La separación de la pareja no los alejó como familia, por lo que Andrea Legarreta lo sigue considerando parte de su vida.

“Somos familia y siempre vamos a ser familia, hay un amor importante” dijo Andrea Legarreta, quien considera que ha vivido mucho con Erik Rubín y nada podrá borrar sus experiencias.

Andrea Legarreta menciona que sus hijas siempre la van a unir a Erik Rubín y suelen verse muy seguido: “Hay una convivencia bonita”.

La conductora de Hoy no cree que estén listos para retomar su relación, pero confirmó que si Erik Rubín tuviera una nueva relación, sí le dolería.

“¿Me dolería verlo con otra persona? Probablemente sí, más que dolor, quizás preocupación de que esa persona que quieres tanto esté con alguien valioso” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta estaría preocupada porque Erik Rubín encuentre a la pareja correcta, pero sabe que eso ya no sería su asunto.