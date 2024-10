A más de un año de haber sido señalada como la tercera en discordia entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, Mónica Noguera vuelve a colocarse en el blanco de la polémica por este supuesto triángulo amoroso.

Esto porque un popular y veterano cantante metió en aprietos a Mónica Noguera al preguntarle en un programa si es verdad que contraerá matrimonio con Erik Rubín.

Pregunta que causó confusión ya que la conductora de Imagen Televisión y el ex Timbiriche -hasta el momento- han negado tener una relación amorosa.

Erik Rubín y Mónica Noguera (Jorge Cano/SDP)

¿Erik Rubín y Mónica Noguera se casan? Esto sabemos del polémico romance

Fue Coque Muñiz -de 64 años de edad- quien puso en aprietos a Mónica Noguera al preguntarle en un noticiero de Imagen Televisión si contraerá próximamente matrimonio con Erik Rubín.

Según el veterano cantante, la duda le surgió porque escuchó en un programa televisivo que Mónica Noguera -de 53 años de edad- se casaría con Erik Rubín -de 53 años de edad-.

“Mona, Mona”, gritó Coque Muñiz para posteriormente preguntar a la producción si podía preguntar por lo que una vez que le dieron autorización dijo lo que nadie esperaba.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín decía que iba a casarse con Mona. Yo le hable y sabes qué me dijo Mona: ‘Deja que acabe Jesucristo Súper Estrella’” Coque Muñiz

Al respecto, Mónica Noguera levantó la voz para que la audiencia del programa escuchara que no se va a casar.

¿Cuál es la verdadera relación de Erik Rubín con Mónica Noguera?

Tras su separación de Andrea Legarreta -de 53 años de edad-, Erik Rubín ha sido ligado sentimentalmente con dos personalidades dentro del mundo de la farándula, una de ellas es Mónica Noguera.

Por lo que en septiembre de 2023, Mónica Noguera negó tener un romance con Erik Rubín y es que la conductora televisa sale con un hombre francés llamado Julien Bertrand -de edad desconocida-.

Por su parte, el ex Timbiriche dijo no salir con la presentadora; sin embargo, no cerró la posibilidad ya que son buenos amigos y él está abierto a encontrar nuevamente el amor.

Aunque ambos negaron tener un amorío, gente involucrada en medios asegura que mienten ya que sí han estado saliendo desde hace algún tiempo.

No obstante, no hay pruebas solo dichos por lo que será cuestión de tiempo para descubrir si se lleva a cabo este matrimonio.