El primer actor Eric del Castillo reveló una triste noticia: se está quedando ciego y ahora depende de su esposa.

En abril pasado, tras el final de su más reciente telenovela ‘Vivir de Amor’, Eric del Castillo celebraba seguir vigente como actor, a los 90 años de edad.

Tan contento se decía Eric del Castillo de poder desempeñar personajes importantes en las telenovelas, que aunque la idea del retiro lo rondaba, pronto se le olvidaba.

Ahora que su salud visual está más afectada, ¿Eric del Castillo ya decidió retirarse? En una sincera entrevista, el actor habló sobre su futuro en la actuación y el pesar que siente por las consecuencias de sus padecimientos.

En marzo de 2016, don Eric del Castillo reveló que desde hacía unos años padecía una enfermedad conocida como degeneración macular.

Este padecimiento afecta la mácula, una pequeña parte de la retina responsable de la visión central y aguda, necesaria para actividades como leer, conducir o reconocer rostros.

La degeneración macular provoca la pérdida progresiva de la visión central, mientras que la visión periférica generalmente permanece intacta.

En su momento, Eric del Castillo pareció no verse muy afectado por la enfermedad, pero a ocho años de distancia, la degeneración macular ya causa estragos en su vida.

Tanto, reconoció Eric del Castillo, que ha tenido que repartir muchas de las responsabilidades que antes tenía, entre su esposa Kate Trillo y su hija mayor, Verónica del Castillo.

“Hoy me duele mucho que le he cargado la chamba a mi esposa, porque vivo con ella, pero también a Verónica que vive aquí en México, ya que ella también nos ayuda muchísimo. Afortunadamente gozo del cariño de mi esposa y de mi familia”

En entrevista con reporteros, Eric del Castillo confesó que la enfermedad ha afectado tanto su visión que ya ni siquiera puede consultar su teléfono celular.

Pero, lo que el actor parece lamentar más que todo es que la degeneración macular también lo está alejando de las actividades que disfruta hacer.

“Claro que me afectan, no puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir”

Eric del Castillo