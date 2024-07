Eric del Castillo se someterá a una necesaria cirugía a sus 89 años de edad, tras una caída que le rompió dos tornillos de una operación anterior.

La edad no es un impedimento para que Eric del Castillo siga vigente en la actuación y continua cosechando éxitos en su carrera.

Es por eso que se va a someter a una cirugía, ya que su movilidad se ve comprometida y él quiere seguir trabajando hasta el final de sus días.

Eric del Castillo se va someter a una cirugía tras una caída

Nada detiene a Eric del Castillo, pues ahora forma parte de la telenovela Mi amor sin tiempo.

El actor contó a De Primera Mano que él planeaba irse de vacaciones cuando le ofrecieron un papel en la nueva telenovela de Televisa.

Como la actuación es su pasión, Eric del Castillo pospuso sus vacaciones y también una necesaria cirugía de espalda.

“Si no trabajo ¿Qué hago? Me aburro. Lo que pasa es que no puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se rompieron dos tornillitos” Eric del Castillo

Eric del Castillo cuenta que hace tiempo se sometió a una cirugía en la columna y le colocaron tornillos.

Sin embargo, dos de estos tornillos se le rompieron tras una caída en la casa de su hija Verónica del Castillo, de 54 años de edad.

Es por eso que el actor se va a someter a una cirugía en la espalda muy pronto, pero asegura que sólo será un procedimiento de rutina.

“Esos dos tornillos me causan dolor, pero me voy a operar. Muy sencillo, ahora que termine la telenovela” Eric del Castillo

Eric del Castillo se hará la cirugía que necesita muy pronto, pero antes visitará a Kate del Castillo

Será en los siguientes meses cuando Eric del Castillo se someta a una nueva cirugía de columna, pero antes quiere ir a ver a su hija Kate del Castillo, de 51 años de edad.

Eric del Castillo planea terminar de grabar su último proyecto y viajar a Los Ángeles, pues extraña a su hija menor.

El actor contó que su cirugía no es tan complicada, pero sí tiene algunas molestias en la espalda y le duele estar de pie por un tiempo prolongado.

“Lo iba hacer (la cirugía) pero se me vino esto y como no es así tan terrible, pero sí me duele cuando estoy parado” Eric del Castillo

Por otro lado, Eric del Castillo se siente muy apapachado por sus compañeros de Mi amor sin tiempo, pues lo procuran y cuidan.

“Siempre la producción, eso me gusta mucho, me cuidan mucho todos los compañeros, siempre me ponen una silla” Eric del Castillo

A pesar de que a veces siente dolor en la espalda, Eric del Castillo aclara que está en buena forma y su salud no está comprometida, por lo que seguirá trabajando.