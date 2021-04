Eso provocó que las teorías que circulaban desde hace tiempo apuntaban a que la youtuber en realidad sí es Jenni Rivera.

En redes sociales están muy fuertes los rumores de que Jenni Rivera está viva, luego de que una youtuber que cocina tiene un tono de voz muy parecido a la "Diva de la Banda", por lo que la familia Rivera reaccionó.

La primera en hacerlo fue Jacquie Rivera, una de las hijas de Jenni. Eso provocó que las teorías que circulaban desde hace tiempo apuntaran a que la youtuber en realidad sí es Jenni Rivera.

“Hablé de esto un poquito en mi TikTok. Me mandó un ceviche la señora Jennifer Sánchez y me pidió un video que a mí no me cuesta nada, yo quise ser amable, ella siempre ha sido amable conmigo” Jacquie Rivera

Ya encontré el video de la señora q cocina y tiene la voz de Jenny Rivera... lo raro es que su hija sea la doble de Jackie Rivera 😲👀 pic.twitter.com/0GDbOR6Rd0 — Andrea (@Andywwish) — Andrea (@Andywwish) March 29, 2021

Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante, reveló al programa 'De Primera Mano' que es imposible que Jenni se encuentre viva, pues junto a sus hermanos reconocieron los restos de la cantante tras el accidente aéreo que le causó la muerte.

“Si la muchacha habla como mi hermana, porque sí tiene la voz parecida, muy parecida. Si lo hace a propósito o no, la felicito porque se hace un jale muy machín. Nosotros sabemos que mi hermana físicamente ya no está, pero en el corazón de la gente sí” Juan Rivera

Por su parte, Doña Rosa la mamá de la cantante Jenni Rivera dijo que la voz de la youtuber sí parece, pero no es su hija.