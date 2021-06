Chiquis Rivera da detalles de su operación de senos

A poco de haberse sometido a una operación de senos, Chiquis Rivera tomó su cuenta de Instagram para brindar algunos detalles.

La explicación de Chiquis Rivera llega para derribar informes erróneos de diversos medios que aseguraron aprovechó para hacerse la liposucción e incluso ponerse la manga gástrica.

Resignada a continuar siendo blanco de ataques por su peso, aseguró estar bien de salud así como dejó claro que entró al quirófano para someterse a una cirugía estética.

“Me operaron las bubis, nomas de las bubis”, dijo la hija de Jenni Rivera mediante un video publicado en sus historias de Instagram donde la siguen más de 4 millones y medio de personas.

“No me hice la manga (gástrica)... Me hice las bubis las quería más paraditas”, explicó y agradeció a su Doctor Víctor Gutiérrez.

Asimismo reprochó que las páginas de chismes aseguraran que se hizo la liposucción y que además diera datos incorrectos.

“Me operaron el lunes, no el domingo”, aclaró Chiquis Rivera y volvió a pedir a sus fans no creer en todo lo que leen incluso en lo que creen ver ya que no todo es correcto.

Y finalmente agradeció a sus fieles fans su preocupación y les aseguró “está bien cuidada” aunque no aclaró si por sus familiares o su novio.

Chiquis Rivera antes y después de su cirugía de senos. (Tomada de video)

Chiquis Rivera estrena novio

Por otro lado, esta semana Emilio Sánchez hizo público su noviazgo con Chiquis Rivera, a quien conoció gracias a la cantante, su amiga, Becky G.

Y es que Emilio es un fotógrafo especializado en retratar a estrellas de la farándula. Se desconoce cuándo empezó el romance.

Fue Emilio Sánchez quien publicó en redes sociales su primera foto como novios así como más tarde circuló un video donde ambos se están besando previo a un concierto de Chiquis Rivera.

La imagen fue compartida por el fotógrafo; sin embargo, más tarde se arrepintió y la borró de su Instagram.