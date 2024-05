Enrique Guzmán es un “viejo cochino puerco”, así lo describió Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía.

A casi 3 años de que Frida Sofía -de 32 años de edad- revelara que presuntamente había sido abusada sexualmente por Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán siguen sin creerle.

Pero quien sí respalda a Frida Sofía es su papá, quien no dudó en arremeter contra Enrique Guzmán -de 81 años de edad- y de paso contra Alejandra Guzmán.

Pablo Moctezuma llama “puerco” a Enrique Guzmán y reitera su apoyo a Frida Sofía

Desde hace varios años, Frida Sofía no tiene contacto con Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- y menos con Enrique Guzmán.

Pero la empresaria es cercana a su papá, Pablo Moctezuma, y él no dudó en defenderla frente a las cámaras.

Frida Sofía (Agencia México)

Pablo Moctezuma tuvo un encuentro con medios en el aeropuerto y fue cuestionado sobre Frida Sofía y su familia materna.

“Está perfecta, Fridita está muy bien, le está echando muchas ganas” Pablo Moctezuma

El papá de Frida Sofía fue cuestionado sobre si era cierto que su hija tenía problemas mentales como Enrique Guzmán aseguraba.

Pablo Moctezuma arremetió contra Enrique Guzmán y lo llamó “viejo cochino”.

“El señor es un decrépito y para qué hablar mal de la gente, ya va de salida el viejito (…) Viejo cochino, siempre lo fue” Pablo Moctezuma

El papá de Frida Sofía lamenta que Alejandra Guzmán haya dudado de ella y no le crea sobre el presunto abuso de Enrique Guzmán.

“Qué triste que su mamá dudó de Frida, qué triste ¿no? Creyó en el puerco este que es un tipejo” Pablo Moctezuma

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán (@laguzmanmx/Instagram)

Frida Sofía cambió su vida para bien tras alejarse de Alejandra Guzmán

Pablo Moctezuma asegura que Frida Sofía tomó un nuevo rumbo en su vida, luego de que se alejó de Alejandra Guzmán y su familia.

“Cambió su vida, ahí te das cuenta que dijo la verdad 1000%, se liberó de eso. Antes siempre estaba enojada, peleaba y ahora está impresionante” Pablo Moctezuma

Pero Pablo Moctezuma no paró ahí, también aseguró que Alejandra Guzmán es “nefasta” y no puede creer que no haya apoyado a Frida Sofía.

Pablo Moctezuma y Frida Sofía (Agencia México)

Frida Sofía está más tranquila desde que se alejó de su mamá y Pablo Moctezuma habla a diario con ella.

El empresario reitera que Alejandra Guzmán siempre será la mamá de Frida Sofía, pero sabe que la cantante vive en su “locura”.

Pablo Moctezuma fue contundente; para él, Enrique Guzmán es un viejo decrépito y “cochino”, mientras que no puede creer que Alejandra Guzmán haya preferido creerle a su papá que a Frida Sofía.

Según el papá de Frida Sofía, la joven se encuentra tranquila y su vida está enfocada a estar lejos de los escándalos de la familia Guzmán.