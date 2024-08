Alejandro Fernández ha sido blanco de la prensa toda su vida, al ser parte de una de las familias más respetadas en el ámbito musical y también por sus propios éxitos.

Ante ello, muchos pensarían que para Alejandro Fernández es casi imposible salir a la calle y disfrutar como una persona cualquiera, sin que un tumulto de gente se abalance sobre él.

Pero las cosas son muy distintas, según ha revelado Alejandro Fernández, de 53 años de edad, quien reveló el secreto para hacer su despensa sin que lo reconozcan.

En entrevista para Ventaneando, Alejandro Fernández aseguró que no es tan cierto que no puede andar en la calle sin seguridad por el caos que podría ocasionar si es descubierto por la gente.

Incluso, Alejandro Fernández aseguró que de hecho sí puede vivir sin limitantes por su fama. ¿Cómo lo logra?

“Es que puedo hacer todo, sí lo hago, no es ninguna limitante, y me gusta, de hecho, o sea, no, en lo absoluto, no me contengo para poder hacer nada”

Alejandro Fernández