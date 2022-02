Elizabeth Gutiérrez habla sobre la relación de William Levy y Jacky Bracamontes por primera vez

La actriz estadounidense de ascendencia mexicana Elizabeth Gutiérrez, habló sobre la relación de William Levy y Jacky Bracamontes por primera vez.

Recordemos que Jacky Bracamontes confesó hace un par de años, haber tenido un romance con William Levy durante las grabaciones de la telenovela ‘Sortilegio’.

Cabe señalar que en su momento, Jacky Bracamontes negó tener una relación sentimental con William Levy.

Pese a ello, posteriormente, en su libro ‘La pasarela de mi vida’, lo confesó.

Sin embargo, aquel romance se terminó cuando William Levy reveló a Jacky Bracamontes, que Elizabeth Gutiérrez estaba esperando un hijo suyo.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez (@gutierrezelizabeth / Instagram)

La actriz explicó que William Levy le mintió; le dijo que estaba separado de Elizabeth Gutiérrez.

“Él me había dicho: ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’. Por eso estábamos saliendo, así como viendo qué pasaba”, declaró en su obra.

Posteriormente, William Levy le marcó por teléfono y le dijo: “Jacky mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, según relató Jacky Bracamontes.

Elizabeth Gutiérrez habla de la relación de Jacky Bracamontes y William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy terminaron su relación hace un par de semanas, así lo revelaron a través de Instagram.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy (@gutierrezelizabeth_ / Instagram)

Tras ello, Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio sobre el romance que William Levy tuvo con Jacky Bracamontes.

Fue en el podcats de Erika de la Vega, ‘En defensa propia’, donde Elizabeth Gutiérrez hizo las declaraciones sobre su ex pareja y la actriz.

Al rededor del libro de Jacky Bracamontes, existió un rumor que señalaba a Elizabet Gutiérrez de haberse embarazado para retener a William Levy.

“Nunca he hablado de esto obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado”, inicio explicando.

“Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, agregó.

Aseguró que ella no haría algo como lo que Jacky Bracamontes señala en su libro y arremetió contra la actriz.

Jacky Bracamontes (@jackybrv)

“Pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”, dijo.

“Sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, añadió.

Posteriormente, declaró que no le parece que Jacky Bracamontes sea una buena mujer, sin embargo, la llegó a admirar antes de conocerla realmente.

“Entre mujeres es muy feo hablar esas cosas, te voy a ser muy honesta… Yo admiraba a esta persona, yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella” Elizabeth Gutiérrez

Pese a las supuestas difamaciones, Elizabeth Gutiérrez deseó el bien a Jacky Bracamontes.

“Y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví y entonces no me parece que después escriba un libro y quiera verse como una víctima cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí, de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”. Elizabeth Gutiérrez

Sin duda, las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez causaron gran polémica y pusieron en tela de duda las aseveraciones de Jacky Bracamontes.