Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán, revela si ya le pidió a sus papás una fiesta de XV años ¿Asistiría Irina Baeva?

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto -Elissa Marie- debutó en el modelaje al ser la embajadora de una marca de vestidos para quinceañeras.

El elegante vestido de Elissa Merie -de 14 años de edad- tenía incrustaciones de cristales Swarovski y reveló si tendrá fiesta de XV años.

A Geraldine Bazán ni le sorprende que su mamá no acepte a Giovanni Medina

El 17 de febrero, Elissa Marie cumplirá 15 años y ya tiene claro cómo quiere festejar su gran día.

Tras ser modelo de una marca de vestidos de XV años, Elissa Marie fue cuestionada si quiere una tradicional fiesta.

Elissa Marie fue contundente al decir que prefiere algo pequeño para convivir con su familia y amigos, en lugar de una gran fiesta.

La hija mayor de Geraldine Bazán cree que se estresaría con los preparativos de la fiesta, por lo que prefiere no hacerla.

“Me choca eso, me estaría estresando, yo me conozco y decidí que mejor no, chance ir a comer con mi familia, con mis amigas, algo mucho más tranquilo la verdad”

Elissa Marie