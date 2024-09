Jorge Carbajal y Rey Grupero -de 37 años de edad- sostuvieron una pelea al interior de un restaurante.

El video del momento fue compartido por el periodista de espectáculos en su programa de YouTube, En Shock.

De acuerdo con Jorge Carbajal, se encontraba desayunando en el restaurante cuando Rey Grupero se acercó hasta su mesa para encararlo por su trabajo periodístico.

Por lo que puede ver en las imágenes Rey Grupero tornó su caracter violento, pues empezó a gritar insultos en contra de Jorge Carbajal.

Quien desayunaba con su productora al momento de los hechos, los cuales ocurrieron el pasado 24 de septiembre en un restaurante de la CDMX.

El video que Jorge Carbajal compartió en su espacio noticioso muestra el momento en el que Rey Grupero comenzó a agredirlo.

Uno de los primeros reclamos del influencer fueron para advertir al periodista que no volviera a hablar mal de él ni de otras personas, tachándolo de difamador.

“No levantes falsos en contra de las personas, no difames a las personas. Eres una persona que difama. Eres un difamador. No te vuelvas a meter conmigo, te lo suplico”.

Posteriormente el Rey Grupero continuó los ataques verbales en contra de Jorge Carbajal.

Pero ahora el influencer le sacó temas que el periodista había tocado en el pasado dentro de su programa.

Y es que Rey Grupero trató de echar en cara que Jorge Carbajal fue el principal defensor del Dr. Juan José Duque.

Este último es un corujano plástico que fue acusado por actos realizados con negligencia dentro de su profesión.

Para esto, todo lo que decía Rey Grupero lo hacía a gritos, lo que comenzó a llamar la atención de las personas que se encontraban en el restaurante.

Por su parte, Jorge Carbajal se amntuvo en calama, respondiendo a todas las acusaciones que el influencer hacía en su contra.

De un momento a otro los reclamos de Rey Grupero se convirtieron en defensa para las muejeres.

Pues llamó cobarde a Jorge Carbajal por no defender a “las mujeres de este país”. Esto en relación al cirujano que supuestamente protegió.

El video de la pelea termina con Rey Grupero retirándose de la mesa de Jorge Carbala.

De acuerdo con el periodista, durante el resto del desayuno se dio cuenta cómo el influenecr lo veía “de forma retadora”.

Incluso al momento de que Jorge Carbajal se retiraba del lugar Rey Grupero de nueva cuenta lo retó para que pasara a su lado.

Pues incluso en el video se escucha cómo el incfluencer menciona que quisiera golpear al periodista.

Motivo por el cual Jorge Carbajal dejó claro en su programa que responsabilizaba a Rey Grupero de lo que le pueda pasar en el futuro.

Tanto a él como a sus familiares o amigos cercanos, pues

“Cosa que me pase, que le pase a mi familia o gente cercana a mí, hago responsable total a este señor, que no sé como se llame ni me importa, pero se hace llamar el Rey Grupero. Porque ustedes lo vieron, dice que no me rompió la cara porque no soy hombre”.

Jorge Carbajal