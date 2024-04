Adrián Di Monte fu exhibido por Sandra Itzel por burlarse de los feminicidios y ahora no sabe ni cómo justificar su violencia.

Sandra Itzel -de 30 años de edad- ha señalado a su esposo Adrián Di Monte por agredirla verbal, física y sexualmente.

La actriz compartió pruebas de la forma violenta de pensar de Adrián Di Monte, con un audio donde justifica los feminicidios.

Sandra Itzel compartió un audio donde se escucha a Adrián Di Monte -de 37 años de edad- d ecir que entendía porque los “psicópatas” matan mujeres.

“Entiendo a los put… psicópatas porque matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca, eso es”

Adrián Di Monte aseguró en el audio que hay personas que matan a las mujeres, porque no se callan.

El indigente audio fue compartido por Sandra Itzel en sus historias de Instagram y manifestó que teme por su vida.

Adrián Di Monte acudió al programa De Primera Mano, para dar su versión de lo ocurrido con Sandra Itzel.

El conductor Eduardo Carrillo cuestionó a Adrián Di Monte que si él aseguraba no haber maltratado a Sandra Itzel, cómo surgió el audio donde justifica los feminicidios.

El actor respondió que el audio había surgido de una “pelea de pareja” y que él no sabía que los estaban grabando.

“Ya sé que están diciendo de los audios. Hoy venía acá a diciendo vamos hablar de los audios, pero mi bufete de abogados me dijeron no, porque esto ya se convirtió en un proceso legal”

Adrián Di Monte evadió la pregunta del audio donde justifica los feminicidios, mencionando que no puede hablar del tema por consejo de sus abogados.

Además de evadir la pregunta por el audio donde normaliza los feminicidios, Adrián Di Monte no supo responder si hubo violencia o no contra Sandra Itzel.

Para Adrián Di Monte, los insultos que le decía a Sandra Itzel era una “cosa” normal de peleas maritales.

“Yo quisiera habla de eso (de la violencia doméstica) pero mis abogados me han dicho que esto ya es un proceso legal”

Adrián Di Monte se excusa diciendo que no puede hablar de la violencia familiar, porque hay un proceso legal en curso, pero ni él sabe de qué se trata.

Sobre la irrupción al edificio de Sandra Itzel, Adrián sigue negando que allanó el lugar.

Pero en su explicación le da la razón a Sandra Itzel, pues dice que ya conocía al guardia y este le dijo que fingiera que ponía su huella de identificación.

“Me río, me da gracias. Yo conozco a ese compa (el guardia del edificio de Sandra Itzel) he ido infinidad a la casa de Sandra (…) Yo le digo al coma: ‘Qué paso compadre, vengo entregarle unos documentos para mi ex’, me di él: ‘Ok compadre ¿Tienes huella? Porque hay cámaras”

Adrián Di Monte