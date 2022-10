El Retador llegó a su fin el pasado domingo 2 de octubre, pero imitadores hicieron duras declaraciones, pues aseguran que les hicieron perder dinero y denuncian pésimas condiciones.

Por primera vez en el programa hubo dos ganadores, pues Verónica Linares y Joaquina Carruitero, obtuvieron la misma calificación, por lo que ambas eran las ganadoras de El Retador 2022.

Ambas se llevaron el premio de 3 millones de pesos, por lo que tendrían que dividir el premio y cada una se llevaría un millón y medio.

El segundo lugar de El Retador fue Emmanuel Torres, competidor de baile y fue reconocido con medio millón de pesos por su talento y simpatía.

Pero no todo habría sido premios y diversión, pues algunos participantes denuncian que no recibieron su pago por participar en El Retador.

Fue a través de Chisme No Like que se revelaron detalles de lo que vivieron algunos imitadores en El Retador.

Javier Ceriani aseguró que algunos de los participantes se enfrentaron a condiciones deplorables, que hasta deberían de ser investigados por derechos humanos.

El conductor de 51 años de edad, contó que desde que Arath de la Torre se había peleado con Pierre David Sansores, conocido por su imitación de ‘Chuponcito’, el programa tuvo que cambiar y llegó su declive.

Chisme No Like mostró algunas fotografías de las instalaciones en las que vivían los imitadores.

En estas se podía observar un lavabo roto y un tina en pésimas condiciones, además acusan que no tenían agua y estaban encerrados por días.

“No tenían agua (...) Estaban encerrados casi como una cárcel, meses semanas, y la verdad que no había agua, decían: ‘por favor déjame ir al Oxxo y los controlaban, les decían: ‘tienes dos minutos para ir al Oxxo y vuelve’, no tenían papel higiénico, no tenían comida”

Javier Ceriani