Paola Rojas -de 48 años de edad- era amiga y compañera de Verónica Toussaint, por lo que su recuerdo la persigue en su nuevo trabajo en Imagen Televisión.

De este tema se habló en “Somos aliadas”, el nombre del podcast que Paola Rojas compartía con Verónica Toussaint y Luz María Zetina, de 51 años de edad.

La muerte de Verónica Toussaint el pasado 16 de mayo dejó un vació en quienes la conocieron, como en el caso de Paola Rojas.

Paola Rojas (Instagram/@paolar)

Paola Rojas cree que llegó a Imagen Televisión gracias a Verónica Toussaint

En entrevista con De Primera Mano, Paola Rojas habló de su amiga Verónica Toussaint, quien formaba parte del programa ¡Qué chulada!

La conductora reveló que llegar a Imagen Televisión le hizo recordar a la conductora, pues sus compañeros suelen hablar de ella constantemente.

“Tuve pérdidas muy cercanas y muy dolorosas de gente muy joven y muy querida. A Vero la percibo en todos lados, me la comentan todos, me la acercan todos” Paola Rojas

Paola Rojas menciona que varias personas le han compartido que sueñan con Verónica Toussaint: “Vero está aquí en Imagen Televisión, en todas partes”.

“Yo estoy convencida de que llegué a esta empresa por Verónica”, confesó Paola Rojas.

Verónica Toussaint (@veronicatouss)

La periodista continúa con el podcast que tenía con Verónica Toussaint, pero su ausencia le afectó considerablemente.

Paola Rojas vivió una crisis por querer ser “perfecta” todo el tiempo

Una de las peores etapas en la vida de Paola Rojas fue cuando dejó su noticiero matutino, pues entregó su imagen y trabajo en la pantalla.

Paola Rojas recordó que desde pequeña era perfeccionista, pues siempre tuvo calificaciones destacadas y a la hora de trabajar buscaba ser extraordinaria.

“Nunca pongas tu identidad en una pantalla, ni tu seguridad, ni tu autoestima (...) el tema de que sea perfecto estaba super equivocada, la perfección debe ser una aspiración, pero no es posible” Paola Rojas

La conductora entendió que la perfección era imposible y debía aceptar que los errores existen.

Reconoció que la busca de la excelencia estaba afectándola: “No me amaba incondicionalmente, me amaba con condiciones. Si no lo hago perfecto, no me quiero”.

Paola Rojas (@paolarojas / Instagram )

Paola Rojas vive una nueva etapa personal y laboral, pues sigue trabajando para amarse sin tantas exigencias.

Actualmente, sigue trabajando en lo que más le gusta y su programa en Imagen Televisión se rige bajo sus propias condiciones.