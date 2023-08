La última temporada de The Witcher con Henry Cavill ya está disponible en Netflix, y para que sus fans no lo extrañen, ya se ha revelado un muñeco +18 que no deja a nada la imaginación.

Aunque el final de Henry Cavill -40 años- como The Witcher ha llegado, eso no ha impedido que varias figuras y muñecos de Geralt de Rivia hayan salido para conmemorar el papel que el actor británico hizo.

Sin embargo, TR Studio lanzó una figura +18 de Henry Cavill en donde no dejó nada a la imaginación a todos los fans del actor que dio vida a The Witcher.

Este es el precio de la figura desnuda de Henry Cavill como The Witcher

TR Studio lo ha hecho de nuevo y ahora ha lanzado una figura desnuda de Henry Cavill como Geralt de Rivia, su personaje en The Witcher.

La figura está hecha de resina de poliuretano con medidas de 26 cm x 24 cm x 37 cm e incluye:

Una figura de Henry Cavill como Geralt de Rivia en The Witcher

Un sillón negro Un cobija de lobo

Dos figuras reemplazables del mimbro de Henry Cavill

Una placa de identificación del lobo blanco

El precio de la figura de Henry Cavill desnudo y que no deja nada a la imaginación como su personaje en The Witcher, está de descuento en 6 mil 731 pesos y puede a apartarse con 1687 pesos.

Esta es la figura desnuda de Henry Cavill como Geralt de Rivia en The Witcher (TR Studio )

La figura desnuda de Henry Cavill como The Witcher tambien se vende en Ebay

Se ha revelado una nueva figura desnuda de Henry Cavill como Geralt the Rivia, personaje que interpretó en la serie de The Witcher.

Misma que también se vende en Ebay, pues esta figura +18 de Henry Cavill como The WItcher se encuentra en un precio de 499 dólares, es decir en 8 mil 509 pesos.

Además del envío de la figura de Henry Cavill como The Witcher desnuda qué está en 181 dólares, es decir unos 3 mil 083 pesos aproximadamente

