¿El Kompa Yaso y Ana Bárbara no se llevan? Lo dos famosos se conocieron en un reality show llamado ‘Tengo Talento, Mucho Talento’, donde la grupera integraba el panel de jueces, mientras el comediante era concursante.

Durante su paso por el programa de la cadena Estrella TV, de Estados Unidos, El Kompa Yaso mostró ser un maestro del albur y del humor negro, cualidades que lo hicieron avanzar hasta las etapas finales del show.

Sin embargo, esto no fue tan sencillo como suena, ya que El Kompa Yaso encontró resistencia en una de las jueces, que curiosamente ha sido considerada en otros shows como la crítica más amable: Ana Bárbara.

Si bien el Kompa Yaso logró arrancarle carcajadas a los jueces Joss Favela (cantautor), Don Cheto (conductor de televisión) y Pepe Garza (programador de radio), a Ana Bárbara no logró conquistarla.

Y es que, según se puede apreciar en los videos de ‘Tengo Talento, Mucho Talento’, a Ana Bárbara le molestaba que El Kompa Yaso recurriera al albur, las malas palabras y otros recursos muy elevados de tono para hacer reir a la gente.

Fue por eso que incluso en varias ocasiones, Ana Bárbara pidió abiertamente al público que dejara de apoyar al Kompa Yaso.

“No sabe lo que me disgusta tener que volver a verlo, no sé cómo pedirle a la gente en su casa que no voten por él, se los pido”

Ana Bárbara