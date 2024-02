El hijo de Niurka -de 56 años de edad- se casó hoy y la vedette tiene una clara opinión sobre su nuera.

Niurka tiene 3 hijos y el mayor -Kiko Marcos- se va casar con su novia Kimi Ishiwara, tras 10 años de noviazgo.

La boda se realizó este sábado 24 de febrero y Niurka dio su humilde opinión sobre su nueva nuera.

Kiko Marcos y Kimi Ishiwara se comprometieron en 2022 y tras un largo tiempo de relación, llegaron al altar este sábado.

Niurka fue la más feliz con la noticias, pues quiere a Kimi Ishiwara como una hija y le dio la bienvenida a su familia desde hace años.

La vedette cree que su familia está en paz y sus hijos están muy unidos, por lo que le abre las puertas de su corazón a la esposa de Kiko Marcos.

Niurka reveló que Kiko Marcos y su esposa decidieron casarse en la fecha en la que cumplen una década de estar juntos.

La boda de Kiko Marcos y Kimi Ishiwara se realizó en Mérida, Yucatán y el vestido de la novia fue diseñado por Carolina Pérez.

Kiko Marcos y Kimi Ishiwara se casaron tras varios años de noviazgo y Niurka le va pedir consejos a su hijo para que sus relaciones duren.

La vedette fue cuestionada sobre si tenía algún consejo para su hijo recién casado y ella manifestó que la que va pedir consejos es ella.

“Él lleva 10 años con su novia y se va casar el día que van a cumplir la primera década. Él me tiene que aconsejar a mí, no he durado más de 8 con un hombre”

Niurka