Leticia Calderón y Juan Collado estuvieron casados 8 años y se separaron por una infidelidad; tras varios años de su separación, el hijo de la actriz le pidió reconciliarse con el abogado.

Juan Collado ha tratado de recuperar el tiempo perdido con sus hijos: Luciano y Carlo Collado, a quienes procreo con Leticia Calderón, de 56 años de edad.

Es por eso que uno de los hijos de Leticia Calderón le pidió que se reconciliara con Juan Collado -de 60 años de edad- y la actriz así reaccionó.

Leticia Calderón y Juan Collado se separaron en 2010 y a 14 años de su separación, uno de sus hijos tiene la esperanza de verlos juntos de nuevo.

Durante una entrevista, Leticia Calderón cuestionó a su hijo Luciano Collado -de 20 años de edad- si le gustaría verla con un novio.

La respuesta del joven fue contundente, sí la quiere ver con un novio y que sea su papá Juan Collado.

“Yo quiero que mis dos padres se juntaran de nuevo, pero no”, dijo Luciano Collado, mientras Leticia Calderón negó la petición: “No, no”.

Luciano Collado quiere ver juntos a sus padres una vez más: “Nada más lo que quiero es verlos a ellos juntos”.

Leticia Calderón quiso cambiar de tema y preguntó de nuevo a su hijo si no le gustaría que ella tuviera novio, a lo que Luciano Collado recalcó: “Por eso”.

Juan Collado está casado con Yadhira Carrillo -de 51 años de edad- desde hace 12 años y se dice que inició una relación con la actriz mientras seguía casado con Leticia Calderón.

Luciano y Carlo Collado -de 19 años de edad- son la adoración de Leticia Calderón, pues es muy unida a sus hijos.

A pesar de que sus hijos ya son mayores de edad, Leticia Calderón aún no se hace a la idea de que muy pronto será suegra.

“No, todavía no… todavía no estoy lista para que me digan suegra. A que tengas novia, y tu hermano, ¿qué les pasa?, me hacen enojar”.

Leticia Calderón