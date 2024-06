Todo parecía indicar que Ángela Aguilar mandó un mensaje desesperado ante las críticas a su relación con Christian Nodal, pero ¿Por qué es falso?

En redes sociales está rondando un comunicado que Ángela Aguilar -de 20 años de edad- compartió el 10 de junio, cuando la polémica sobre su relación con Christian Nodal comenzó.

Sin embargo, hay varios motivos por los que se duda que sea realmente escrito por Ángela Aguilar, sobre todo por la red social que usó para mandar el extraño mensaje.

La bomba estalló cuando luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- fueran captados en varias ocasiones, ella confirmara ser novia del cantante.

Sin embargo, todo parece apuntar a que le habrían bastado cinco horas de revelar la relación para sufrir por la ansiedad y desesperación que esto implicó.

El que decidieran comenzar una relación a escasos 20 días de que Christian Nodal ventilara su ruptura con Cazzu, está dando mucho de qué hablar, pues muchos creen que fue infidelidad.

Esta situación, críticas y hasta la comparación con Karla Panini, habrían llevado a Ángela Aguilar a mandar un desesperado mensaje por todo lo que me comentaban en redes sociales.

Ángela Aguilar señaló sentirse “decepcionada” por aquella gente y “colegas” que “piensan mal” de ella, sin conocer el contexto ni su versión de los hechos.

Aunque la cantante señaló que la gente comete errores porque “todos somos humanos”, explicó que llegaría su momento en que dé su versión de todo.

“Sé que con disculparme no cambiaría nada, pero solo pido que esperen mi versión”.

Finalmente, Ángela Aguilar aseguró que estuvo en contacto “con la otra persona dentro de este problema”, por lo que aprovechó para disculparse.

“Por otra parte, yo no culpo a nadie ya que solo nosotros sabemos lo que en realidad pasó. Les pido que no asuman cosas que no son y que puedan esperar por mi versión de los hechos”.

Comunicado falso de Ángela Aguilar.