El Capi Pérez causó revuelo en redes sociales, tras filtrarse una imagen suya bebiendo alcohol en una patrulla: “Confirmo que soy yo”, señaló.

Sin duda, El Capi Pérez es una de las personalidades más queridas en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, luego de que comenzara a circular la peculiar fotografía, dividió opiniones entre los internautas.

Fue a través de Twitter donde una usuaria identificada como Kriss Lara, publicó la foto de El Capi Pérez consumiendo alcohol en la parte trasera de una patrulla.

El Capi Pérez (Twitter/@elcapiperez)

Aunque se trataba de un meme, acompañado de la leyenda: “Ya me vi en la feria nacional de San Marcos 2022″, la internauta se dio cuenta que se trataba del también conductor.

“A caso es El Capi Pérez? Hace unos ayeres en la FNSM”, escribió la usuaria, desatando una ola de comentarios al respecto.

El Capi Pérez, quien fue etiquetado en el tuit, no tardó en hacerse presente y confirmar que, en efecto, se trata de una imagen suya.

“Confirmo que soy yo”, escribió El Capi Pérez citando la publicación de Kriss Lara, que ya cuenta con casi 2 mil reacciones en la red social.

Posteriormente, El Capi Pérez utilizó la misma plataforma para compartir una fotografía más de ese mismo momento.

El Capi Pérez (Twitter/@elcapiperez)

“Creo que era el año 2013 con unos compas de la uni. Que pedón agarré ese día! jajaj”, escribió el comediante en la descripción de una imagen en la que aparece junto a tres amigos.

Internautas reaccionan a imagen de El Capi Pérez en estado inconveniente

El Capi Pérez abrió diálogo esta semana, al filtrarse una imagen de él en estado de ebriedad, bebiendo junto a una patrulla.

El productor aprovechó para interactuar con sus seguidores, quienes expresaron inquietud en torno a la fotografía.

“¿Fue la vez que te subieron porque los polis te vieron con intención de mear en la vía pública?”, lo cuestionó uno de sus seguidores.

El Capi Pérez (Twitter/@elcapiperez)

“Probablemente sí jaja”, respondió El Capi Pérez.

Otro de sus fanáticos le preguntó:

“¿Esa ocasión no fue cuando según te robaron la camioneta de tu papa que resultó que no te la habían robado si no que no te acordabas donde la dejaste estacionada?” Claudio Estrada

El Capi Pérez expuso al respecto: “Jajaja no esa no fue. Aquí ya había aprendido a no llevar mi troca”.

El Capi Pérez (Twitter/@elcapiperez)

“Cuánta sencillez y humildad en esa foto”, “¿Eres Peter Pan o por qué te ves igual?”, “Pisteando en la patrulla jaja”, “Capi del pasado”, fueron algunos de los comentarios.