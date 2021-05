Eiza González; la mujer más taquillera de Hollywood

Eiza González es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

Su carrera la ha llevado a formar parte de un sinfín de películas; muchas de las cuales han triunfado en Hollywood.

Fue por medio de sus redes sociales que Eiza González compartió con sus fans la fascinante noticia.

A través de su cuenta de Twitter la actriz publicó la lista de las estrellas más taquilleras de 2021 en Estados Unidos.

En ella se puede apreciar que Eiza se encuentra en el top 5 de la lista.

Por encima de Eiza González se encuentran celebridades como Samuel L. Jackson, Tom Holland y Liam Neeson; así como Will Smith.

La actriz acompañó la lista con un texto de agradecimiento a todos los mexicanos y latinos ; por el apoyo que ha recibido.

Posteriormente, Eiza realizó otra publicación en la misma red social. En ella aseguró que “lloró poquito”.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en mostrarle su total apoyo a Eiza González, asegurando que ella es una ganadora y que merecía estar en ese lugar.

Una de las famosas mexicanas que también felicitó a Eiza González en su publicación fue Danna Paola.

El comentario de Danna Paola causó gran sensación entre los fans, quienes no tardaron en asegurar que deseaban verlas trabajar juntas en algún proyecto.

Otro de los temas que mencionó Eiza González, que también tuvo la empatía de los usuarios en redes sociales, fue acerca de la falta de apoyo que sufrió la actriz.

Por medio de otra publicación, Eiza González dio a conocer que en repetidas ocasiones le hicieron creer que no podría triunfar debido a su nacionalidad , o cualquier otro estereotipo.

Sin embargo, aseguró estar orgullosa de su logro, a pesar de que en su momento no contara con el debido apoyo.

“Por lo general, nunca compartiría cosas como esta, pero esto se aplica a todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser una protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”

Eiza González