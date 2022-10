Un día triste para Hollywood y la familia de Sean Penn, pues se dio a conocer la muerte de otra actriz relevante del cine, Eileen Ryan, madre de conocido actor, director y guionista de cine.

Fue Sean Penn quien dio a conocer la muerte de Eileen Ryan el pasado 9 de octubre de 2022; no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

La noticia de la muerte de Eileen Ryan fue confirmada por su publicista, así como por Michael Penn, su otro hijo.

Destaca que Eileen Ryan murió a los 94 años de edad, a una semana de cumplir los 95, pues nació el 16 de octubre de 1927.

Michael Penn anunciando la muerte de Eileen Ryan (@MPenn)

¿Quién fue Eileen Ryan?

Eileen Ryan fue una actriz de Estados Unidos, hija de la irlandesa-americana Rose Isabel, y el italoamericano Amerigo Giuseppe Annucci, una enfermera y un dentista respectivamente.

Se destacó por actuar en diversas obras de teatro, series y películas, por lo general Eileen Ryan desempeñó papeles de madre o abuela, aunque también tuvo roles de “acción”.

Los papeles más destacados de Eileen Ryan fueron en At Close Range, donde actuó al lado de sus hijos Sean y Chris; The Crossing Guard, dirigida por Sean Penn; I Am Sam; y las obras Sing Till Tomorrow y Comes a Day.

Eileen Ryan (Warner Bros)

En 1957 se casó con el director Leo Penn, quien estuvo en la “Lista Negra de Hollywood” por 10 años. La pareja estuvo casada por 40 años hasta la muerte de él en 1998.

Eileen Ryan era descrita como una mujer agradable y dulce; pero que también podía mostrar un carácter fuerte e intimidatorio hacia las personas fuera de su círculo.

Madonna, que estuvo casada con Sean Penn durante 15 años, mencionó que Eileen Ryan es la persona más intimidante que ha conocido en su vida.

Series y películas en las que participó Eileen Ryan

Te dejamos toda la filmografía de Eileen Ryan, desde su debut en 1957.

Películas de Eileen Ryan

Three in One

At Close Range

Judgment in Berlin

Winter People

Parenthood

The Indian Runner

Benny & Joon

The Crossing Guard

Anywhere but Here

Magnolia

The Pledge

I Am Sam

Eight Legged Freaks

The Assassination of Richard Nixon

Ulli Lommel’s Zodiac Killer

Feast

All the King’s Men

Give ‘Em Hell, Malone

Mother and Child

Venus & Vegas

Collaborator

Rules Don’t Apply

Series de Eileen Ryan