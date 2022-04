Edy Smol decidió no seguir ningún tratamiento para lidiar con el cáncer de colon que le fue diagnosticado tres años atrás ya que no desea pasar sus últimos días en la cama.

En entrevista con la revista TVyNovelas, Edy Smol aseguró que hasta el momento no ha tomado quimioterapias y tampoco se ha sometido a operaciones para extraer los tumores y pólipos.

Esto porque ha visto que algunas personas terminan “fumigadas como cucaracha”, lo que quiere evitar, por ello Edy Smol optó por los remedios naturales para fortalecer sus defensas.

“Recurrí a la herbolaria y tomo jugos verdes, tés y jengibre, entre otras cosas”, revela ‘El gurú de la moda y orgulloso dice apostarle a la practicidad.

Edy Smol (@edysmol_esoficial / Instagram)

Subraya que, aunque cree en la medicina, no confía en las quimioterapias puesto que vio como muchos de sus familiares que optaron por ellas murieron muy rápido y en el proceso.

Sin embargo, aclara que no está recomendando que la gente que padece con cáncer se someta o no a un tratamiento ya que esta decisión es personal y él no es nadie para decir qué hacer: “sería muy irresponsable”, remata.

Edy Smol no le teme a la muerte

Edy Smol lo deja claro, no quiere ser tratado de una forma diferente, no quiere ser visto como una víctima ya que no lo es.

“Todos tenemos una historia diferente y cada quien decide qué hacer con los limones, si los conviertes en limonada o no”, señala y dice estar seguro de que toda persona viene a este mundo a tener una lección de vida.

Por ello no teme a la muerte, al contrario, cree que esta es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel.

“Es padrísimo poder trascender como persona y como alma, cuando entiendes la muerte así te vas dando cuenta de que morir es Iago hermoso y que no es feo”, señala e insiste en no tener miedo de morir.

Edy Smol (@edysmol_esoficial / Instagra)

Edy Smol revela cómo lidia con el cáncer de colon

A Edy Smol no le gusta vivir como una persona enferma pese a estarlo, prefiere hacer su vida normal sin pensar en el cáncer pues asegura es una decisión que no perjudica a nadie.

“No tengo ni hijos ni dejo a nadie desprotegido”, dice y asegura que él solo quiere hacer las cosas diferentes aún cuando es un riesgo, algo que puede funcionar o no.

“Tengo muchas cosas de vivir, pero ya será lo que decidan allá arriba”, concluye.