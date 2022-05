Durante una entrevista para el programa de Telemundo ‘La Mesa Caliente’, Edwin Luna reveló fu invitado a participara en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Asimismo durante su entrevista Edwin Luna contó como él y su esposa superaron lo ocurrido el la primera temporada del reality e incluso aconsejaron los nuevos participantes.

Sin embargo, aclaró Edwin Luna hasta el momento aún hay “ciertas cosas” que deben platicar sobre el tema ya que cada uno tiene su forma de sobrellevarlo.

Con motivos del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Edwin Luna y Kimberly Flores fueron entrevistados en vivo por el programa de Telemundo La Mesa Caliente.

Y es que en la primera temporada la relación entre Edwin Luna y Kimberly Flores fue uno de los temas principales del reality, por lo que cuestionaron al cantante sobre si él participaría.

Por su parte Edwin Luna reveló sí fue invitado a participar en esta segunda temporada del reality e incluso dijo pensó seriamente la idea.

“Fíjate que te voy a ser bien honesto, no se si alguien sabia no, a lo mejor la estor regando al decir esto, pero sí se comunicaron conmigo y me invitaron”

Edwin Luna