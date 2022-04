Durante una de sus historias en su cuenta de Instagram Edwin Luna confrontó a Kimberly Flores quien le dijo estar avergonzada por sus comentarios.

Y es que en redes sociales Edwin Luna informó a su seguidores acababa de tener intimidad con su esposa la modelo guatemalteca.

Sin embargo, el comentario de Edwin Luna no fue del gusto de Kimberly Flores quien le reprocho estar haciendo pública su vida sexual.

Kimberly Flores y Edwin Luna. (@kimfloresgz)

Edwin Luna habló de su intimidad con Kimberly Flores

A través de las historias en sus cuenta de Instagram Edwin Luna informó a sus seguidores que a Kimberly Flores le daba pena que él hablara sobre su intimidad.

Y es que algunos días entes Edwin Luna recordó les dijo a sus seguidores que acaba de tener relaciones sexuales con la guatemalteca.

“Mi mujer me dice que le da pena porque ayer estaba haciendo mi historia y dije ‘pues ya nos aventamos el mañanero’” Edwin Luna

Sin embargo, en lugar de disculparse el cantante de La Trakalosa de Monterrey defendió estas practicas son de lo más naturales entre las parejas.

Por lo cual Edwin Luna le aseguró a Kimberly Flores que no tendría de que avergonzarse ya que ellos no son los únicos en realizarlas, y le aseguró no entendía su vergüenza.

“Y qué tiene, quién de todos ustedes no se avienta el mañanero con su pareja cuando estas en su casa y se levantan” Edwin Luna

Edwin Luna y Kimberly Flores (captura de pantalla / Edwin Luna Instagram @edwinlunat)

Por su parte Kimberly Flores, quien se veía aún avergonzada, sabiendo que era normal dijo no saber el motivo de su pena.

Esta la atribuyo a que a diferencia de Edwin Luna, referente a estos temas, ella es más cohibida y el cantante más “abierto”.

“No sé amor, tú eres más abierto” Kimberly Flores

Pese a que hablar del tema no sería del completo agrado de la modelo esta no es la primera vez que Edwin Luna revela como es su vida sexual.

Incluso durante una entrevista para TVyNovelas Edwin Luna revelo el mañanero es el secreto para el triunfo en su matrimonio del cual celebran ya tres años por el civil.

Asimismo, en sus publicaciones, Edwin Luna estaría haciendo contantes alusiones a este tema.