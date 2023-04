¿Eduin Caz ya cambió? En un video con Grupo Firme y 6ix9ine deja en claro que esta viviendo su mejor etapa.

Eduin Caz de 28 años de edad, ha generado polémica en los últimos meses en torno a su vida personal.

En un video que publicó el rapero 6ix9ine junto a Grupo Firme podemos notar a Eduin Caz como siempre se ha caracterizado y no solo por lo alegre.

Eduin Caz ha estado en el ojo del huracán después de dar a conocer la separación de su esposa Daisy Anahy tras 8 años de matrimonio debido a una supuesta infidelidad de parte de él.

El vocalista del Grupo Firme ha expresado en más de una oportunidad que desea retomar su relación con su expareja, ya que al momento Daisy está en la espera de su tercer hijo juntos.

Pero aparte de los problemas de infidelidades que ha sido señalado Eduin Caz, también ha demostrado problemas de alcohol que ha originado en varios conciertos.

Eduin Caz (@eduincaz /Instagram)

¿Eduin Caz ya cambió? En video demuestra que sigue siendo como es

En más de una ocasión el cantante Eduin Caz ha dejado en claro el problema que tiene con su forma de beber alcohol y esta vez no es la excepción.

En un video publicado por el rapero 6ix9ine con Grupo Firme demuestran que Eduin Caz no ha cambiado y sigue luciéndose en las fiestas.

Se muestra en el video cómo están festejando en una piscina con mucha champagne el lanzamiento del video oficial de su nueva canción que se estrena mañana.

“TOMORROW 3:00 EASTERN TIME. MUSIC VIDEO TO MY NEW SONG WITH GRUPO FIRME” 6ix9ine

Eduin Caz se muestra complacido en la fiesta y se olvida de los problemas que tiene en torno a su vida personal en medio del alcohol.

A pesar de haberlo dejado por las cirugías que se sometió, en redes sociales comentó que había regresado a hacer ejercicio y se había mantenido alejado del alcohol desde hace cuatro meses, pero al parecer eso ya lo dejó atrás.

En fiesta y borrachos así anuncian Grupo Firme y 6ix9ine su nueva colaboración

Jugando en la piscina y con bastantes botellas de alcohol fue como Tekashi 6ix9ine y Grupo firme anunciaron su próxima colaboración musical.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre oficial del nuevo tema pero a través de la fiesta en la piscina se puede escuchar un fragmento de la nueva canción.

“¿Cuántas veces te he texteado, cuántas veces te he llamado y no has contestado?...y ahora qué hago y el olvido pa’ cuándo, si me haces falta…”