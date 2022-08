¿Eduin Caz triunfa con Grupo Firme porque está hipnotizado? Ilusionista da su hipótesis sobre el éxito que ha tenido la agrupación en los últimos años.

A través de un video que ha circulado en las redes sociales, el hipnotista identificado como Jhon Milton de 65 años de edad comparte que Eduin Caz acudió con él y su hipnosis le ayudó a mejorar para que le llegará la fama.

En las imágenes difundidas se puede ver a Eduin Caz de 28 años de edad hablando de su experiencia bajo la hipnosis y cómo le ayudó a mejorar varios aspectos de su vida, en especial en su trabajo con el Grupo Firme.

En los últimos años Eduin Caz ha alcanzado gran popularidad con Grupo Firme, incluso pudieron conocer la Casa Blanca, Estados Unidos.

Muchos se han cuestionado sobre el éxito que ha tenido Grupo Firme en México como en Estados Unidos. Ahora parece que el triunfo de Eduin Caz es porque ha sido hipnotizado.

A través de las redes sociales se ha difundido un video del hipnotista identificado como Jhon Milton en donde se encuentra hablando sobre el éxito que han tenido sus terapias en diferentes personas.

Una de ellas habría sido Eduin Caz, y es que de acuerdo con el hipnotista Jhon Milton desde hace cuatro años ha hipnotizado al vocalista de Grupo Firme ayudándolo a ser un mejor cantante.

En el video, Eduin Caz habla de cómo se quedó dormido y el hipnotista Jhon Milton le prometió mejorar sus habilidades como cantante, situación que le habría ayudado para alcanzar el éxito con Grupo Firme.

Gracias a la hipnosis, Eduin Caz no solo habría mejorado su capacidad como cantante, sino su actitud pues de acuerdo con el vocalista de Grupo Firme es más alegre.

“Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dice ‘vas a tener mejoría en tu voz, vas a poder alcanzar notas que no llegabas antes, tu actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres’, porque yo subí e hice un desastre”

Eduin Caz