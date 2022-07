Es un hecho, Eduin Caz regresa al gimnasio; el vocalista de Grupo Firme se ejercita en mini short para complacer a sus millones de sus seguidoras.

No, Eduin Caz, de 27 años de edad, no renunció a la fiesta y mucho menos a la cerveza, al contrario, se está preparando pues ya está organizando una gran fiesta por el día de su cumpleaños.

El plan de Eduin Caz es emborracharse hasta no saber de él, como suele hacerlo, por lo que ha retomado la vida fitness porque se va a descontrolar.

A través de sus historias de Instagram, donde lo siguen más de 7 millones de seguidores, Eduin Caz compartió parte de su rutina. Con ayuda de su entrenador levantó pesas para trabajar su pecho y espalda.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron las piernas del cantante de música regional mexicana, ya que su short color rojo era algo pequeño.

Eduin Caz retoma el ejercicio (@eduincaz / Instagram)

Eduin Caz busca equilibrio en su vida

Al respecto, Eduin Caz asegura que en la vida todo es equilibrio por lo que retomó el ejercicio debido a que el día de ayer se puso una buena borrachera.

“Regresamos con todo, yo les dije: esta vida es un equilibrio, hay que darle para delante, hay que disfrutar la vida, todo pa’delante”, decía mientras se preparaba su proteína.

. @CazEduin retoma el ejercicio tras ser criticado por lucir sobrepeso pic.twitter.com/51Em9bySLO — EnelShow.com (@enelshow) July 26, 2022

Eduin Caz se queja de fan

Por otro lado, Eduin Caz aprovechó la atención para contar lo que le ocurrió por la mañana y es que durante una de sus salidas se encontró con una fan que lo tachó de “mamón”.

Y es que se negó a bajarse de su vehículo debido a que se encontraba cansado y quería llegar a su casa, por lo que la muchacha se molestó aún cuando minutos antes había convivido con un grupo de fans.

“Dijo: Ay qué mamón... Mija, pues tú me preguntaste, dije que no puedo, dijiste, ¿puedes o no puedes?, no puedo, total, siempre quedamos mal”, reprochó junto a su clip donde recalcó que un artista siempre quedará mal.

“Uno siempre queda mal. Estoy dándoles atención buena que creo que muy pocos lo hacemos y aún así quedamos mal”, escribió sobre el clip.