A un mes de haber presumido que comenzaban a marcarse sus abdominales sospechamos que Eduin Caz dejó el ejercicio. El cantante se deja ver con panza y bebiendo durante una de sus fiestas.

Así es, a Eduin Caz le encanta el alcohol y pasarla bien por lo que poco le duró el deseo de llevar una vida saludable que incluyera hacer ejercicio.

Mediante sus historias de Instagram, Eduin Caz se mostró a bordo de un yate. A su paseo lo acompañaron algunos de sus amigos, con quienes disfrutó de su bebida favorita: la cerveza.

Llegada la noche, el vocalista de Grupo Firme organizó una fiesta donde bailaron y bebieron hasta la madrugada. Con el ánimo muy arriba, el artista disfrutó del evento en traje de baño.

No, no traía playera por lo que su público pudo observar en su totalidad el abultado abdomen de Eduin Caz; desapareció su apenas marcado six pack.

Eduin Caz volverá a la dieta

Y como todo exceso trae consecuencias, Eduin Caz comenzó su día con un desayuno ligero. Su personal es quien se encarga de cuidarlo por lo que le prepararon un platillo a base de claras de huevo.

Por lo que el cantante se quedó ya que deseaba unos chilaquiles e incluso unos tacos de birria...

A Eduin Caz le cuesta hacer dieta (@eduincaz / Instagram)

Eduin Caz le hace el feo a su Ferrari

Por otro lado, recientemente Eduin Caz volvió a llamar la atención y es que se quedó de lo mucho que gasta en gasolina a causa de su lujoso Ferrari.

Razón por la que reveló no usar mucho el automóvil ya que no se compara con su viejo Tsuru, el cual gastaba mucho pues ya que en aquel momento le llenaba el tanque con 500 pesos.

“Lo único malo es que como gasta gasolina, por eso casi no lo saco al hijo de la chingada, nada que ver con el Tsuru, el Tsuru 500 pesos y el tronco lleno”, dijo y soltó la carcajada.

Comentario que generó burla pero también críticas ya que sus seguidores le recordaron que cobra muy bien por cada concierto que la agrupación lleva a cabo.