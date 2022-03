Eduin Caz explota cuando le preguntan sobre sus polémicas: “Ninguno de ustedes es santo”

El líder de Grupo Firme, Eduin Caz, explotó cuando le preguntaron sobre las polémicas que ha protagonizado, durante una reciente conferencia que ofreció para promocionar sus conciertos en el Foro Sol.

Y es que, en los últimos meses Eduin Caz se ha visto envuelto en un intercambio de declaraciones con artistas como Christian Nodal y Erick Aragón.

También, Eduin Caz fue exhibido en video por una joven tras presuntamente haber pasado una noche juntos, a pesar de estar casado con Daisy Anahy.

Eduin Caz aclara video sobre su infidelidad (@eduincaz / Instagram)

Ante ello, reporteros le preguntaron a Eduin Caz cómo le hará si llega a verse envuelto en nuevas controversias en el futuro. Él, notablemente molesto, respondió:

“El pasado ya está pasado, esta pisado, ¿me explicó?, todo mundo somos humanos, y eso es claro, no se la peguen de santos, porque no son santos, todo mundo la caga y eso es neta, y se los digo tal cual, porque yo sé por donde van… muy inteligente tu pregunta, y atacaste donde tenías que atacar” Eduin Caz, líder del Grupo Firme

Eduin Caz se lanza contra los que lo atacan en redes sociales

Eduin Caz continuó su arremetida, criticando a quienes lo atacan vía redes sociales y escudándose en el anonimato

“Ninguno de ustedes es santo, real, y ninguno de la bola de cabrones que critica lo son, tanto que tienen que hacer cuentas falsas para poder… (atacar) y estar ahí…” Eduin Caz, líder del Grupo Firme

Así, Eduin Caz dijo que se enfocará en vivir el ahora, consciente de que el éxito de Grupo Firme tiene un precio, pero enfocándose en disfrutar los buenos momentos:

“El presente se vive ahora y lo estamos disfrutando, yo lo recibo con una sonrisa, obviamente me canso, obviamente me enojo, y no tanto yo, todos, pero yo se lo dije a Isael, yo lo pedí toda la vida, toda la vida yo lo quise, entonces lo aprovecho ahorita en este momento” Eduin Caz, líder del Grupo Firme

Eduin Caz, cantante de Grupo Firme (@eduincaz)

Eduin Caz: “Lo que ya pasó, lo que hice, me vale madre”

Eduin Caz destacó que como toda la gente, el éxito de Grupo Firme no le evita tener malos días, en los que prefiere mantenerse alejado de los reflectores:

“Obviamente como les digo, somos humanos, me gusta echar desmadre, soy una persona alegre, pero también soy muy enojón, y tengo a veces días buenos, a veces días malos, que no tengo ganas de hacer nada, como todo mundo, pero lo trato de nivelar. El día que no tengo ánimos pues no subo nada a las redes sociales, ah, hoy amanecí de buenas, hoy trato de empujar todo lo que no hice ayer, y trato de hacer las cosas de hoy, no del que ya pasó” Eduin Caz, líder del Grupo Firme

Finalmente, Eduin Caz dijo tener claro que no puede modificar su pasado, en el que evidentemente tuvo más errores, pero ha decidido no clavarse en ello:

“Lo que ya pasó, lo que hice, me vale madre, y realmente discúlpenme que lo diga con estas groserías, pero se los tengo que decir tal cual, porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la madre, entonces lo que yo hice en el pasado, yo ya lo hice, ya lo viví, yo ya lo enterré, yo ya lo platiqué, entonces obviamente si salen cosas del pasado ‘¿y?, ahí están, ¿qué quieres?, ¿fama?, ¿dinero?, aprovéchalo también, y aprovecha tu momento y yo aprovecho el mío y tan, tan, se acabó” Eduin Caz, líder del Grupo Firme