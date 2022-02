Así de rápido la fama de Eduin Caz y Grupo Firme despegó; el cantante reveló que hace cinco años todavía vendía ropa en un tianguis junto a su mamá y su esposa Daisy Anahy.

Eduin Caz reveló en una entrevista que debido a que solo tocaba en bares locales de Tijuana, se tenían que tomar un descanso para dejar de ser tan accesibles a sus seguidores.

Expresó que como solo vivía de cantar, en estos lapsos vendía ropa con su mamá y su esposa Daisy Anahy, y que uno de sus sueldos más altos fue 20 mil pesos en una presentación.

Hace aproximadamente tres años fue cuando Grupo Firme despegó a la fama y comenzó a ser conocido no solamente en Tijuana. Desde entonces también despegó la figura de Eduin Caz.

El cantante, quien brindó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, contó qué fue lo que hacía antes de su gran éxito.

Primero cantaba en bares de Tijuana, pero debido a que se presentaban ahí con regularidad, tenían que descansar un momento para atraer a la gente.

Explicó que todos los integrantes de Grupo Firme tenían un segundo trabajo, pero él no, por lo que su ahora manager le dio ropa para venderla y obtener ingresos.

Fue su manager Isael Gutiérrez quien le dio una bolsa de ropa, “no había de otra”, dijo Eduin Caz. Tres semanas le llevó vender toda la mercancía en el tianguis.

Eduin Caz reveló que no goza de excentricidades en su vida diaria y que prefiere invertir su dinero en negocios y en el futuro de sus hijos.

Compartió a Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’ que la ropa que usa y los autos en lo que se ve, solo los usa momentáneamente.

Tanto la joyería, el avión privado y los autos blindados solo los usa cuando sale con todo su grupo y cuando se sube al escenario.

“Me compré alhajas, las uso arriba del escenario, no me lo puedo poner… el dinero no me mueve, estoy tratando de dejarle patrimonio a mis hijos”.

Eduin Caz, cantante.