Después de una pelea a causa de la fama, Eduin Caz y Erick Aragon hacen las pases, por supuesto, lo presumieron en redes sociales donde publicaron una foto juntos.

Fue el romántico Eduin Caz quien presumió la reconciliación a través de sus historias de Instagram , donde publicó una foto junto al cantante y compositor nacido en Tijuana.

“Nada que una buena plática y unos tragos no solucionen. Gracias al compadre que coordinó el merequetengue”, escribió en su publicación Eduin Caz, quien hace días sufrió por la pérdida de su camioneta.

En la foto, tomada en casa de un amigo, el vocalista de Grupo Firme y Erick Aragón sonríen mientras se recargan uno sobre otro.

Eduin Caz y Erick Aragón (@eduincaz / Instagram)

¿Por qué se pelearon Eduin Caz y Erick Aragón?

La pelea entre Eduin Caz y Erick Aragón ocurrió en octubre de 2021. Aunque ambos cantantes tenían una fuerte amistad, se olvidaron de ella por culpa de la fama.

Pese a que Eduin Caz y Erick Aragón disfrutaban colaborar musicalmente, Grupo Codiciado y Grupo Firme rompieron lazos e hicieron de la lado grandes producciones como “Algo tranqui”, “Gracias” y “Desde la tía hasta Durango”.

Esto porque hubo malos entendidos, a Erick Aragon le molestaron ciertas actitudes del vocalista de Grupo Firme, incluso aseguró que se le subió la fama.

En una pasada entrevista para Soy Grupero, Erick Aragon habló de la ruptura: “Pensamos diferente. Yo soy una persona muy directa y si te digo algo que no me parece y tú nomas porque estás en tu momento no te parece nada, pues la verdad no tengo interés”, dijo.

Así como reprochó que una persona se quiera poner a su altura una vez que llegó a la cima, lo cual no es correcto ya que no se está en el mismo nivel.

“Yo me considero un artista muy cabrón porque no cualquier hey ha hecho lo que yo, como yo lo he hecho”, subrayó.

Afortunadamente la molestia es cosa del pasado por lo que se espera que esta reconciliación sea el principio y el anuncio de nuevas colaboraciones de Grupo Firme con Grupo Codiciado.