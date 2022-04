Eduin Caz resultó agredido por sus fans en su concierto de Texas, Estados Unidos, por lo que ahora decidió limitar su convivencia con ellos, por su seguridad.

Eduin Caz de Grupo Firme es de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, pues pese a sus escándalos sus seguidores son muy fieles al cantante.

Además de ser famoso por la convivencia que tiene con sus fans, Eduin Caz y Grupo Firme se han ganado el respeto de sus seguidores por extender sus conciertos pese a las multas.

Sin embargo, parece que luego de lo que Eduin Caz vivió en Texas preferirá acatar órdenes de su equipo de seguridad y limitar la convivencia con sus fans.

Eduin Caz y Grupo Firme tuvieron una presentación en Texas, Estados Unidos, pero debido a un segundo concierto, reveló que ya no convivirá con sus fans.

Es común ver al cantante bajarse del escenario y tomarse fotografías con sus seguidores en medio del concierto, sin embargo, esto ya terminó.

Explicó que pese a que su equipo de seguridad siempre le pide no hacerlo, él toma la decisión de acercarse a sus fans, por el agradecimiento que tiene hacia ellos.

Sin embargo, estas acciones dijo terminarían, luego de que una fanática la ahorcó y otro le lastimó un dedo cuando se subió al escenario y lo saludó eufóricamente.

Eduin Caz declaró que pese a estar agradecido por sus seguidores por comprar un boleto para Grupo Firme, ya no se bajaría a convivir con ellos por su seguridad.

Los argumentos de Eduin Caz desataron las críticas, por lo que enseguida, el vocalista de Grupo Firme explicó cómo fue que terminó siendo agredido por sus fans de Texas.

Eduin Caz explicó que se acercó a la fan porque traía ramos de rosas y “y ya me había bajado del otro lado”.

Pero apuntó que no lo volverá a hacer, pues la fan lo abrazó con tanta euforia que le dejó el cuello rojo, diciendo que le lastimó las cervicales localizadas en la zona.

Explicó que pese a que le pidió a su fans, “ya suéltame”, esta lo abrazó con más fuerza.

“Que necesidad pues estaba ahí abajo ya me iba a tomar la foto”.

Por otra parte, dijo que su dedo pulgar resultó lastimado luego de que un fan se subió al escenario y al saludarlo, lo hizo con tanta euforia que lo hirió.

Aunque dijo que en un principio sólo vio “sangre molida” y tuvo dificultades de mover el dedo al cambiarse de vestuario, no le dio importancia.

Más tarde, el cantante mostró mientras le inyectaban en la zona.

Además, dijo que el hecho de haber dejado a este último fan subirse al escenario y prometerle que no lo sacarían, provocó que otros siete rompieran las reglas.

Eduin Caz terminó diciendo que entiende la emoción que pueden llegar a sentir sus fans, pero les recordó “soy igualito a ustedes” y advirtió no bajará más del escenario.

“Esta transmisión es para decirles que disfruten, pasenla bien, tomen, canten, vamos con la mejor actitud, y si hoy no me bajo del escenario discúlpenme, no es mi intención, pero también yo recibo órdenes y tengo que aprender a entenderlas”.

Eduin Caz, cantante.