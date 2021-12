Eduin Caz, aparece con máscara de oxígeno, ¿qué le pasó? Nuevamente el vocalista de Grupo Firme alertó a sus fans al publicar una extraña fotografía de sí mismo.

Verás, Eduin Caz, a quien “le gusta chupar la cajuela”, según reveló Larry Hernández, publicó la imagen a través de sus historias de Instagram, donde explicó: “me gusta el frío pero no es algo que me favorezca”.

Eduin Caz aparece con máscara de oxígeno (@eduincaz / Instagram)

¿Eduin Caz tiene problemas de salud?

No es la primera vez que Eduin Caz, de 27 años de edad, recurre a la máscara de oxígeno, en septiembre de este año, el cantante reveló estar haciendo uso de ella.

Aunque en aquella ocasión tampoco dio explicaciones, el esposo de Daisy Anahí, aseguró no haberse contagiado de Covid-19 pues no canceló ninguna presentación.

Eduin Caz (@eduincaz / Instagram)

Por ello, sus fans dieron por hecho que el cantante recurre al oxígeno por desgaste físico, lo que podría explicar su actual situación.

Cabe mencionar que hasta el momento, Eduin Caz no ha abordado el tema y es posible que no lo haga; sin embargo, estaremos atentos.

Eduin Caz vuelve a generar polémica

Por otro lado, tras haber revelado la infidelidad a su esposa, Eduin Caz vuelve a generar polémica al ser visto escoltado por un hombre con metralleta.

El cantante volvió a inquietar a sus seguidores al presumir lo bien que está cuidado al viajar en una camioneta blindada y acompañado de un equipo de seguridad armada.

Eduin Caz presume a su escolta (@eduincaz / Instagram)

Lo que provocó que sus seguidores le preguntaran sobre el motivo de su seguridad: ¿temes por su vida o se trata de un lujo?, lo cuestionaron varios de ellos.

Al respecto, Eduin Caz aclaro que efectivamente la camioneta blindada le pertenece a él y que la escolta fue contratada para su seguridad.

“Todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide? Pues me estoy cuidando”, aseguró.

Así como dio a entender que no será la primera vez que se le vea rodeado de guardaespaldas pues su prioridad es su seguridad y la de su familia.