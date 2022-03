Eduardo Yáñez pide que se hable de Chris Rock; lo acusa de provocar a Will Smith en los Oscar 2022

Eduardo Yáñez pide que se hable de Chris Rock quien fue quien provocó a Will Smith en los Oscar 2022. El actor señaló que no se puede olvidar que las palabras también generan bullyng.

Tras la controversia generada por el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, Eduardo Yáñez destacó que no se puede comparar lo que hizo él con lo que pasó en la 94 edición de los Premios Oscar.

Al volverse nuevamente tendencia, Eduardo Yáñez señaló que el golpe que le dio a reportero cambió su vida y desearía poder regresar el tiempo para reaccionar de una manera diferente.

Jaden Smith apoyó la violencia de su padre Will Smith en los Oscar 2022

Bradley Cooper, Denzel Washington y Tyler Perry acudieron al rescate de Will Smith en los Oscar 2022

Oscar 2022: Will Smith golpea a Chris Rock por hablar de su esposa; estrellas de Hollywood quedan en shock

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

El pasado domingo 27 de marzo se llevó a cabo los premios Oscar 2022, uno de los momentos más comentados de la noche fue el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock.

Tras la controversia generada, el nombre de Eduardo Yáñez se convirtió en tendencia pues usuarios recordaron el golpe que le dio a un reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ luego de que este le cuestionara sobre su hijo.

En entrevista con Javier Poza, Eduardo Yáñez fue cuestionado sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Eduardo Yáñez señaló que el se encontraba mirando los Oscar 2022 cuando vio la escena y destacó que las palabras también son bullying.

Durante su conversación, Eduardo Yáñez puntualizó que hay personas que utilizan el micrófono para llamar la atención sin saber que sus palabras pueden lastimar a otras personas.

Bradley Cooper, Denzel Washington y Tyler Perry acudieron al rescate de Will Smith en los Oscar 2022

Romance entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock habría sido el motivo del enojo de Will Smith en los Oscar 2022

Oscar 2022: Will Smith golpea a Chris Rock por hablar de su esposa; estrellas de Hollywood quedan en shock

“A veces hay personas que con el poder del micrófono, se sienten muy poderosos o creen que pueden usar a compañeros para lograr sus ratings o más atención o destapar las risas sobre un caso que no es nada risible para esa familia y nos dimos cuenta ayer”

Eduardo Yáñez confesó que no puede comparar lo que él vivió con lo que pasó en los Oscar 2022 con Will Smith, pero les pidió a las personas ponerse en los zapatos de las personas.

“Me pasó lo mismo, no puedo comparar el caso porque cada caso es diferente. Los que estamos enfrente no estamos en los zapatos de la persona ni a la que le ocurre ni a la que infringe en este caso”

En su entrevista, Eduardo Yáñez destacó que hay momentos en donde la mente de las personas se va en negros y no se puede pensar sobre las acciones.

“A mi me sucedió, es cierto nada justifica la violencia, pero hay momentos donde vez negro, y el pensar, el analizar desaparecen por unos segundos, y tienen que llevarte a un estado muy extremo para que tú pierdas el control, pero si sucede”

Eduardo Yáñez recordó que no solo se tiene que agredir físicamente a una persona para lastimarlo, ya que las palabras también pueden ser muy poderosas.

“Las palabras también son bullying, no solamente tienes que agredir a alguien físicamente, hay palabras que son durísimas contra una persona que no sabemos por lo que está pasando”

En este sentido Eduardo Yáñez pidió que no solo se hable de la reacción de Will Smith, sino también de la broma de Chris Rock que fue lo que lo provocó.

“Hablemos del que provoca esto, en esa persona falta la tolerancia porque no puede estar bromeando de algo que para otra persona puede ser sumamente doloroso”

Eduardo Yáñez confesó que no se arrepiente de sus acciones, pero si le gustaría regresar el tiempo para poder cambiar la forma en la que reaccionó.

“No me arrepiento, si quisiera regresar el tiempo y que no hubiera sucedido. Que hubiera reaccionado de una manera diferente, que hubiera sido inteligente, más analítico, tolerante, pero no sucedió así”

Eduardo Yáñez