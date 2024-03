¿Dulce y Lucía Méndez están peleadas? Luego de la primera temporada de Siempre Reinas, se cree que la segunda entrega dará mucho de qué hablar, porque se dice que hubo “madrazos”.

El 19 de marzo se estrena Siempre Reinas 2, donde Dulce y Lucía Méndez -de 69 años de edad- formaron parte del elenco, aunque parece ser que también terminó con su amistad.

En una entrevista, Dulce -de 68 años de edad-, contó si en verdad tuvo que darle unos “madrazos” a Lucía Méndez por los aires de grandeza que trae.

Todo parece apuntar a que nuevamente Lucía Méndez salió de pleito en Siempre Reinas, pero ahora con su comadre Dulce.

En algunas entrevistas, Lucía Méndez ha pedido que no le pregunten de Dulce, apuntando a que la enemistad se creó nuevamente en la producción de Netflix.

Situación por la que Dulce fue cuestionada en Sale el Sol, donde ella mismo reveló si hubo “madrazos” e “insultos” con quien era su comadre y su inseparable amiga.

Sin embargo, Dulce calmó su mano expresando unas cachetadas, diciendo que bromeaba y que sería incapaz de insultar a Lucía Méndez y a ninguna otra.

“No es cierto, no, no, no, ni ofensas ni esas cosas, fue una cuestión de sentimiento, porque es tu amiga y dices ¿por qué tiene que ser así?”.

Asimismo, Dulce dijo desconocer porqué Lucía Méndez está hablando de lo que pasó en Siempre Reinas, si tienen un contrato que les impide dar adelantos de la serie.

Por otra parte, Dulce señaló que Lucía Méndez es la “mejor protagonista” de sus propios shows.

La realidad es que la cantante no dejó claro si su pelea con Lucía Méndez llegó al nivel de que ya no son comadres, y explicó que tampoco sabe si habló mal de su hija porque las grababan separadas.

Pese a que Dulce se mostró dudosa sobre su pelea con Lucía Méndez, dijo que sí está dispuesta a hacer tercera temporada de Siempre Reinas.

Pese a que se cree que Lucía Méndez y Dulce se pelearon en Siempre Reinas, hay mucha probabilidad de que retomen su amistad por la forma en que esta creció.

La propia Dulce contó en una entrevista con Cora Nelda González, que a pesar de ser muy unida a Lucía Méndez, en ocasiones de dejan de hablar “por meses (...) nos damos nuestro tiempo”.

Explicó que incluso cuando vuelven a retomar conversación, se llaman “comadre” y hablan como si ningún disgusto hubiera pasado.

Por otra parte, contó que Lucía Méndez se volvió su amiga cuando la ayudó a salir de su depresión al terminar su romance con el actor Gonzalo Vega.

Señaló que ‘La Diva’, llegaba a su casa a diario luego de sus grabaciones, llevándole ropa, y preparándole de comer, alentándola a que se levantara por el talento que tenía.

Respecto a Siempre Reinas, cuando Lucía Méndez fue cuestionada de haberse peleado con su comadre Dulce, subrayó “llovieron las pelucas y el molcajete”, sin especificar qué fue lo que pasó.

Hace unas semanas, Dulce y Lisset tomaron protagonismo en La Saga, cuando decidieron pelearse en vivo en el programa de Adela Micha.

El que Dulce subiera una fotografía a su Instagram con el hashtag “publicidad” y el número de un consultorio, dio a entender que la pelea había sido modo de llamar la atención para publicitarse.

Sin embargo, Dulce negó en su visita a Sale el Sol que fuese de esa manera, e incluso dijo que ella hasta se enojó en La Saga por el comportamiento de Lisset.

Asimismo, Dulce no supo explicar el porqué habían subido un post a sus redes sociales con el número de una clínica, apuntando a que ella no maneja sus redes sociales.

“¿Qué vendí? ¿Qué anuncié? no sé quién escribió [el tweet] mis redes las maneja Iván (...) No fue publicidad, yo sí me enojé (...) ya nos reconciliamos, ya no existe, ya pasó”.

Dulce, cantante.