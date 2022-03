Duda Andrés García que demanda de Anabel Hernández en su contra proceda

El primer actor Andrés García dijo dudar que la demanda de Anabel Hernández en su contra proceda, pues afirma que la periodista carece de pruebas en su contra.

A principios de febrero pasado, Anabel Hernández denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al actor Andrés García por amenazas de muerte.

La arremetida ocurrió luego que Anabel García escribiera en su libro ‘Emma Coronel y las otras señoras del narco’, que Andrés García tuvo amistad con varios narcos.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Andrés García explicó por qué considera improcedente la demanda de Anabel Hernández en su contra:

“Yo no creo que eso proceda... Yo no la conozco, nunca la he visto. La señora descaradamente dice que tiene un testigo que me vio recibir nada del narcotráfico... creo yo, sin que la sepan, que le va a ir muy mal... Yo, ¿qué fue lo que le hice? Le menté la madre varias veces y ella me está acusando de [inaudible] dinero al narcotráfico. ¿Qué daño es mayor? Y no tiene ninguna prueba, lo dice ella misma, ‘me dijo un amigo de un amigo que estaba ahí'. ¿Dónde, qué amigo, cuándo...? O sea que de daño a daño, ella me ha hecho mucho más daño que yo a ella y ella empezó, no creo que ningún juez le vaya a aceptar que proceda”

Andrés García, actor