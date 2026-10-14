Drake Bell lanzó una dura crítica a SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Estados Unidos, luego de que se le negara el seguro de salud que ofrece la organización.

No solo eso, Drake Bell advirtió al mismo público que no se hicieran actores ni se unieran a SAG-AFTRA, si no querían pasar por lo mismo que él.

Drake Bell critica a SAG-AFTRA por no obtener seguro de salud

En una publicación en redes sociales, Drake Bell se lanzó con todo contra SAG-AFTRA, tras negársele el seguro de salud que la organización ofrece a sus afiliados.

“No te hagas actor. No te unas a SAG. Puedes trabajar durante 35 años y aún así te dicen rechazan. SAG-AFTRA Sean Astin, estás haciendo un trabajo excelente. ¿Qué tal si dejas de usar actores para dirigir las cosas, tal vez? Literalmente solo saben cómo decir palabras frente a una cámara” Drake Bell, actor

Drake Bell se lanzó en contra del presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, señalan que debería de dejar de usar actores para dirigir las cosas y se pusiera a trabajar.

Pues nadie está haciendo su labor, y estos actores solo saben decir cosas bonitas frente a una cámara, pero no tiene idea de cómo llevar un sindicato.

La molestia del actor de “Drake & Josh”, se debe a que a pesar de tener 35 años trabajando de manera ininterrumpida, la misma organización no tiene reparo en rechazar su solicitud.

Es por ello que pide a la gente que no se hagan actores ni se unan a SAG-AFTRA, dado todo lo que está pasando con su persona.

Drake Bell (Instagram: @drakebell)

SAG-AFTRA le negó el seguro de salud a Drake Bell por no alcanzar los ingresos mínimos

De acuerdo con la publicación de Drake Bell, el problema de SAG-AFTRA con el seguro de salud del actor, se debe a que este no tuvo los ingresos mínimos para optar por el mismo.

El seguro de salud de SAG-AFTRA solo se puede obtener si has tenido ingresos mínimos de 28,933 dólares; Drake Bell solo ha ganado 17,480 dólares en este año.

Así que al momento de presentar su solicitud, esta le fue negada “de momento”, lo que indica que si alcanza la cifra mínima posteriormente, podría volver a optar por el seguro.

Esto ha provocado una serie de comentarios, por un lado señalan que no puede cambiar las reglas solo por ser él; otros creen que el sindicato debería de cubrir a sus actores no importando el salario.