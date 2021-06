Drake Bell da concierto en línea tras declararse culpable

Durante su audiencia en Ohio por las acusaciones por “poner en peligro a menores” el cantante Drake Bell se declaró culpable de cometer dichos delitos.

En una videollamada Drake Bell se presentó a la audiencia resolutiva a las acusaciones por por difundir asuntos sexuales y dañinos a una menor de edad.

Tras concluir su juicio, Drake Bell realizó un pequeño concierto vía streaming a través de su cuenta de Instagram.

Durante poco más de media hora, Drake Bell cantó varios de sus temas mientras toca varios instrumentos como el piano y la guitarra.

En su transmisión, Drake Bell interpretó sus temas ‘I know’, ‘Do what you want’, ‘What is wrong’, ‘Up Periscope’, ‘I Won’t Stand in Your Way’ y la canción en español ‘Fuego Lento’, entre otros.

Luego de realizar este concierto a través de sus redes sociales, los seguidores de Drake Bell mostraron su apoyo al cantante en los comentarios.

“Eres el mejor Drake y siempre lo serás”, “Eres grande , Drake , el mejor siempre”, “Animo Drake!!! Eres el mejor, aquí seguiremos”, fueron algunos de los comentarios.

Muchos de sus seguidores aplaudieron la actitud de Drake Bell ante las acusaciones que enfrenta

Mientras que otros de sus seguidores aplaudieron la decisión de Drake Bell de afrontar las acusaciones en su contra y ‘hacerse responsable de sus actos’.

“Gracias por aceptar tu responsabilidad, la mayoría usaría sus recursos para negarlo y seguir como si nada. No te hace menos culpable pero sí en demasía diferente”, escribió un usuario.

“Gracias por reconocer tus errores”, “Ánimo muchachon! Fue la mejor decisión. Ahora a enfrentarla y salir adelante!”, fueron otros de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Drake Bell realiza un concierto a través de su cuenta de Instagram.

Debido a la pandemia, en marzo del año pasado, Drake Bell hizo una presentación vía streaming únicamente acompañado de una guitarra acústica.

Drake Bell cantó por alrededor de media hora en lo que él mismo llamó un “concierto de cuarentena”.