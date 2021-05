Drake Bell dispuesto a enseñarle a cantar a Kimberly Loaiza tras “hacer el oso” en Hoy

Kimberly Loaiza desató fuertes críticas en redes sociales, luego de presentarse en el programa matutino de Televisa Hoy, para promocionar su nuevo sencillo “No seas celoso”.

Tras su presentación en el programa Hoy, el cantante Drake Bell se solidarizó con la influencer mexicana y la invitó a tomar clases de canto con él. Pues se burlaron de la novia de Juan de Dios Pantoja tras participar en la sección “Canta la palabra” y cantar a capella.

“Kimberly Loaiza no canta, mejor que se dedique solo a videos en YouTube y deje de creerse cantante”; “Para cuando el talento amiga”; “Kimberly es la burla de México”; “Por qué esta mujer se expone de esa manera? No tiene dignidad? No se cansa?”, “ya siéntese señora”, le escribieron algunos seguidores.

La joven creadora de contenido para YouTube causó tanta polémica, que el video llegó a la vista de actor estadounidense Drake Bell quien también decidió comentar al respecto, y se ofreció a enseñarle a cantar sin ningún compromiso.

