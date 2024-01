Jason Momoa revela que actualmente no tiene casa, pero ¿cómo puede una estrella de Hollywood no tenerla?

Recientemente, en entrevistas exclusivas que Jason Momoa -de 44 años de edad- dio a diversos medios, dio a conocer que vive sin casa.

Pero ¿a qué se debe esta decisión de Jason Momoa? Te lo contamos.

Jason Momoa revela que no tiene casa, pero entonces ¿en dónde vive?

Jason Momoa, quien recientemente se reveló tenía un look muy distinto al look clásico del hawaiano, compartió a varios medios que anda por la vida sin casa.

Aunque parezca sorprendente que una estrella de películas como Aquaman, Rápidos y furiosos, El país de los sueños -entre otras- no tenga casa, esto es real.

Primero tienes que saber que nada se debe a que Jason Momoa se haya ido a la quiebra o gastado toda su fortuna, sino a algo favorable para los fans del actor.

Jason Momoa reveló que no tiene casa, debido a su más reciente show llamado On the Roam, donde mostrará su personalidad, gusto y hará lo que realmente quiere.

Pero ¿Qué tiene que ver un programa con que Jason Momoa no tenga casa?

On the Roam es un programa televisivo creado por Jason Momoa, en el que vivirá en la carretera, transportándose en su motocicleta en busca de dar a conocer artesanos y genios del arte.

Es por ello, que actualmente Jason Momoa no tiene casa, pues su casa serán sitios rentados, la casa de los artistas que admira y hasta la misma carrera con su motocicleta.

Entre los lugares que Jason Momoa visitará están:

Constructor de motocicletas vintage

Plática con Slash

Sede de guitarras Gibson en Tennessee

Asimismo, Jason Momoa promete mostrar su lado paternal, pues en esta serie destapará lo que realmente es, aunque nunca ha ocultado su lado amoroso.

Jason Momoa como Dante Reyes en Rápidos y Furiosos 10 (Universal)

¿Dónde y cuándo ver la nueva serie de Jason Momoa?

Jason Momoa actualmente no tiene casa por On the Roam, la serie donde dará una rodada y mostrará su lado más íntimo, pero ¿dónde y cuándo se puede ver?

Jason Momoa está por estrenar su nueva serie, pues será el próximo 18 de enero que se dé el claquetazo de estreno.

Por otra parte, debes saber que esta muestra de Jason Momoa solo podrá ser vista por HBO Max.

