Tras años de silencio, Don Omar acaba de resurgir como el ave Fénix y por fin habló de todo lo que le hizo Daddy Yankee, al grado de frustrarle la carrera.

Durante una entrevista con ‘El Chombo’, productor discográfico y locutor, Don Omar arremetió contra Daddy Yankee, con quien dice no tiene nada que ver ya que nunca fueron amigos .

Asimismo, narró que en 2015, cuando tenían programada la gira ‘The Kingdom Tour’ en la que había 60 fechas agendadas alrededor del mundo, fue él mismo quien abandonó el proyecto.

Ello, porque los planes se salieron de control cuando los productores le pidieron invitar a Daddy Yankee a una gira que inicialmente Don Omar veía como su despedida con el público.

Don Omar rompió el silencio sobre su enemistad con Daddy Yankee, quien hace años declaró que el intérprete de Pobre Diabla le había hecho perder mucho dinero al abandonar una gira.

Resulta que las figuras más importantes del género urbano se presentarían en un enfrentamiento con sus mejores canciones, pero mientras Don Omar organizaba todo, Daddy Yankee estaba de gira por Europa.

Y, para cuando este regresó, no le gustó y tuvieron que hacerse muchos cambios. Esa fue la primera señal que notó de que las cosas no saldrían bien.

Otra cosa que le molestó a Don Omar fue que Daddy Yankee utilizó una canción del disco que estaba produciendo en ese momento para promocionar ‘The Kingdom Tour’, completamente a sus espaldas.

Pero la gota que derramó el vaso fue que tras el primer día de gira, en la primera plana de un periódico se podían leer aseveraciones como “ Daddy Yankee noquea a Don Omar ”.

El cantante de “Dile” está seguro de que fue Daddy Yankee quien pagó esa primera plana y por eso decidió retirarse de ese segundo día de concierto, pues se dio cuenta de que la gira ya no era por un buen común .

“Era una gira de 100 conciertos programados para venderse en 1 millón de dólares cada uno, pero no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto nadie”

Don Omar sobre Daddy Yankee.