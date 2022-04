Durante el día 11 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, el agente de talentos Christian Carino confirmó que Disney sí despidió al actor por la denuncia de su exesposa.

El también examigo de la pareja dijo que Jerry Bruckheimer, productor principal de Piratas Del Caribe , fue quien le dijo que no contarían más con el intérprete del capitán Jack Sparrow “debido a las acusaciones y el escándalo que armó Amber”.

Asimismo, aseguró que Johnny Depp envió un correo a Disney para reprocharles el por qué ni siquiera le habían comunicado la noticia formalmente.

Christian Carino también dijo haber sido testigo de los desacuerdos de la pareja, e incluso haber ayudado a Amber Heard a encontrarse con Johnny luego de que esta le impusiera una orden de restricción.

Durante el día 9 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, el actor habló de cómo se sintió tras su expulsión de Piratas del Caribe por parte de Disney.

El intérprete del Capitán Jack Sparrow dijo que “el tercer mando” de la compañía, Sean Bailey, lo hizo ver culpable al no permitirle continuar en las películas.

“Me sentí traicionado por parte de las personas con las que trabajaba. No entiendo muy bien cómo es que después de una larga y exitosa relación, de la nada para ellos yo era culpable sin haber sido probado”

Al respecto, Johnny Depp mencionó que se sintió traicionado por parte de Disney, pues no le permitieron darle la despedida adecuada a su personaje del Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

“El Capitán Jack Sparrow era un personaje que había construido de abajo hacia arriba. Yo lo cree, había puesto mucho de mí en él; desde los diálogos, los chistes, etc”, contó Johnny Depp.

Tres días después de que Amber Heard acusara a Johnny Deep de violencia, Disney eliminó al actor de Piratas del Caribe.

Fue una persona del equipo quien le dio la noticia , dejándolo asombrado, según narró durante el día 9 de juicio.

“Yo levanté el personaje de Jack Sparrow, lo cree desde cero. Puse tanto de mí en ese personaje y trabajé tanto tiempo en él escribiendo diálogos, chistes, que nunca entendí como Disney me hizo culpable. No me pareció justo”

Johnny Deep sobre Disney.