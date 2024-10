Mía Rubín buscó incursionar en el universo cinematográfico de Marvel, pero no pudo ser América Chávez en Dr. Strange porque “buscaban a alguien más latina”.

La carrera de musical de Mía Rubín está despegando, pero no descarta regresar a la actuación en el futuro.

La actuación es muy importante para Mía Rubín -de 19 años de edad- y recordó cuando hizo audición para un personaje que pudo haber catapultado su carrera en Hollywood.

Los objetivos de Mía Rubín son claros, quiere dejar huella en la música y trabaja arduamente para lograrlo, pero antes de eso buscó incursionar en las películas de Marvel.

Hace 3 años, Mía Rubín hizo una audición para interpretar a América Chávez, personaje de la película Dr. Strange: Multiverse of Madness.

“Me dijeron que no”, recordó la cantante y actriz.

“Alguna vez cuando estaba más chiquita llegué audicionar para una peli de Marvel, era la de Dr. Strange Multiverse of Madness para la chavita latina, pues bueno no, me dijeron que no. Eran como requisitos”

Mía Rubín