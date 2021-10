Diego Luna da discurso con lenguaje inclusivo en los Premios Platino

El actor y director mexicano, Diego Luna, ha estado en la mira del público en estos últimos días. En esta ocasión se trata del discurso que ofreció durante los Premios Platino, en el cual utilizó el lenguaje inclusivo.

Recordemos que hace algunas semanas, Diego Luna y su colega, Gael García, fueron acusados de haber recibido 160 millones de pesos a nombre de su asociación llamada “Ambulante”.

Sin embargo, luego de que esta noticia comenzara a circular, varias personas salieron a desmentirlo, asegurando que, Diego Luna ni Gael García habían recibido ‘un solo peso’.

Luego de que Diego Luna pasara por tal escándalo, se dio a conocer que recibiría el Premio de Honor de los Premios Platino.

Recordemos que los Premios Platino fueron hechos con el objetivo de reconocer lo mejor del Cine Iberoamericano.

Además de que se decidió otorgar el Premio de Honor al cineasta mexicano debido a la gran trayectoria con la que cuenta.

Por su parte, al momento de recibir el premio, Diego Luna decidió dar su discurso haciendo uso del lenguaje inclusivo, lo que llamó la atención de todo el público.

Recordemos que en los últimos meses el lenguaje inclusivo ha ganado gran popularidad en redes sociales; pues se trata de un tipo de lenguaje en el que se evitan los prejuicios hacia un género o sexo en específico.

Al termino de la ceremonia, varios medios se acercaron con el director de cine para preguntarle acerca de su discurso; el cual además de usar el lenguaje inclusivo, se caracterizó por ser bastante emotivo.

Ante esto, Diego Luna confesó que sus hijos le han ayudado a darse cuenta de la importancia de este tipo de lenguaje.

Además de que le cuesta trabajo que “le salga natural” pues él ha hablado de la manera habitual desde hace varios años.

“Por eso lo leí, la verdad. Porque cuando me tiene que salir natural, todavía me cuesta, claro. Tengo que re programar muchísimo ahí, son muchos años de hacerlo de otra forma y no por eso no lo voy a intentar”

Diego Luna